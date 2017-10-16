محكمة اسرائيلية تدين 3 فلسطينيين نفذوا عملية في تل أبيب عام 2016

“القدس العربي”ـ (وكالات): دانت محكمة إسرائيلية، الإثنين، 3 فلسطينيين لمشاركتهم في اعتداء بالرصاص أسفر عن مقتل 4 إسرائيليين في مطعم ومركز تسوق في تل ابيب العام الماضي.

ودين أولاد العم محمد وخالد مخامرة وهما المسلحان المتهمان بارتكاب الاعتداء، ويونس زين المتواطئ معهما بالقتل والشروع في قتل 45 شخصا في الاعتداء الذي وقع في يونيو/حزيران 2016.

وذكرت محكمة تل أبيب في قرارها أن المتهمين “تنكرا كرجلي أعمال” لتنفيذ الاعتداء الذي قتل فيه 3 أشخاص بالرصاص وقضى خلاله رابع نتيجة أزمة قلبية.

وتابعت المحكمة في قرارها الصادر في 34 صفحة “أصيب 4 إسرائيليين آخرين بجروح خطرة نتيجة لإطلاق النار وأصيب 37 مدنيا بجروح طفيفة أو عانوا من الصدمة”.

وأشارت المحكمة إلى أن زين زود المتهمين بالأسلحة وساهم في التخطيط للاعتداء. ولم تحدد المحكمة موعدا لإصدار حكمها.

وتوجه المتهمان محمد وخالد المخامرة إلى مقهى مزدحم بالرواد في سوق سارونا وأطلقوا النار بشكل عشوائي.

وقالت أجهزة الأمن إن المتهمين استوحيا الهجوم من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

وأوضح جهاز “شين بيت” الذي استجوب المتهمين أنهم أرادوا تنفيذ “اعتداء انتقامي ضد اسرائيل باسم تنظيم الدولة” خلال شهر رمضان.

وتشهد الأراضي الفلسطينية وإسرائيل موجة عنف تسببت منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2015 باستشهاد نحو 284 فلسطينيا بينهم فلسطينيون من (عرب لـ 48) و44 إسرائيليا وأميركيين اثنين وأردني وأريتري وسوداني وفق تعداد لوكالة فرانس برس.