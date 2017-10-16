ترامب: أمريكا غير منحازة في النزاع بين الأكراد وبغداد

“القدس العربي”- (وكالات): سعت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، إلى تجنب الظهور بمظهر المنحاز في النزاع العراقي الكردي بينما أثار انتزاع القوات العراقية السيطرة على مدينة كركوك من الأكراد مخاطر نشوب صراع مفتوح بين حليفي الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله إزاء اقتتال الجانبين.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض “لا نحب نشوب الصراع بينهم. نحن لا ننحاز إلى طرف”.

وأضاف “على مدى سنوات طويلة أقمنا علاقات طيبة للغاية مع الأكراد ووقفنا أيضا إلى جانب العراق… برغم أننا ما كان ينبغي لنا أن نكون هناك أصلا. ما كان ينبغي لنا أن نذهب إلى هناك. لكننا لا ننحاز إلى جانب في تلك المعركة”.

وانتزعت قوات الحكومة العراقية السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط من الأكراد اليوم ردا على استفتاء كردي على الاستقلال وذلك بضربة خاطفة من شأنها أن تغير ميزان القوى في البلاد.

وقالت مصادر إعلامية في كركوك إن قافلة من المركبات المدرعة من قوات جهاز مكافحة الإرهاب التي دربتها الولايات المتحدة سيطرت على مبنى محافظة كركوك عصر اليوم بعد أقل من يوم على بدء العملية.

وحذر السيناتور جون مكين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الحكومة العراقية من “عواقب وخيمة” بشأن أي إساءة أخرى لاستخدام الأسلحة التي حصلت عليها من الولايات المتحدة ضد القوات الكردية.

ورفض المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) الكولونيل روبرت مانينغ توقع ما إذا كانت واشنطن ستقطع المساعدات العسكرية والتدريب عن القوات العراقية في حال نشوب صراع كبير قائلا “لن أصدر توقعات بشأن ذلك لكني سأبلغكم أننا سنبحث جميع الخيارات… نحث على الحوار”.