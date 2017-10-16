﻿ناشطون ينظمون وقفة احتجاجية اليوم أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء

الرباط –« القدس العربي»: يحتشد ناشطون صباح اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في وقفة احتجاجية دعت لها «لجنة الحراك الشعبي» بكل من الرباط والدار البيضاء، للتضامن مع معتقلي حراك الريف الموجودين بسجن «عكاشة» حيث تتزامن الوقفة مع محاكمة الجلسة الثانية من محاكمة المجموعة الأولى من المعتقلين في وقت يتواصل التضامن مع معتقلي الحراك ومطالبهم.

ودعت «لجنة الحراك الشعبي بالرباط» و«جبهة الرباط ضد الحكرة» إلى تنظيم وقفة يوم غد الأربعاء أمام مبنى البرلمان، للمطالبة بـ »الإطلاق الفوري لمعتقلي الحراك وتحقيق مطالبهم العادلة».

واحتشد العشرات من النشطاء والحقوقيين وعائلات معتقلي حراك الريف، في وقفة أمام سجن «عكاشة» في الدار البيضاء، يوم الأربعاء الماضي، للمطالبة «بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلين السياسيين كافة ووقف المتابعات في حق النشطاء من دون قيد أو شرط» وخرج الآلاف في مسيرة احتجاجية «وفاءً لشهداء ومعتقلي حراك الريف»، الأحد قبل الماضي بالدار البيضاء، تضامنا مع عائلات المعتقلين، وللمطالبة بإطلاق سراحهم، حيث تقدم المسيرة الاحتجاجية أفراد من عائلات وأسر معتقلي حراك الريف أبرزهم والد قائد الحراك ناصر الزفزافي، وعائلة الزميل الصحافي حميد المهداوي، كما عرفت مشاركة هيئات سياسية وحقوقية ونقابية.

ورفضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، طلبات السراح المؤقت جميعها التي تقدم بها دفاع معتقلي حراك الريف، مقابل منح الإذن بتصوير محاكمة مجموعة «احمجيق» والصحافي المهداوي لوسائل الإعلام المعتمدة، ونقل وقائعها إلى قاعة مجاورة، مع استمرار الإذن طيلة الجلسات المقبلة، إضافة إلى نقل وقائع الجلسة من القاعة 8 إلى القاعة 7، في الملفين معا وفي الملفات المرتبطة جميعها.

وأجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، محاكمة المجموعة الأولى من معتقلي الحراك الموجودين في سجن «عكاشة» الدار البيضاء والمعروفة بمجموعة «أحمجيق ورفاقه»، إلى اليوم الثلاثاء كما أجلت المحكمة ذاتها النظر في القضية التي يتابع من أجلها الصحافي حميد المهداوي، المعتقل على خلفية الحراك، إلى اليوم نفسه بناء على ملتمس لهيئة الدفاع من أجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.

وقال موقع «الأول» إنه من المتوقع أن تعرف جلستي محاكمة كل من حميد المهداوي مدير موقع «بديل» ومجموعة نبيل أحمجيق من معتقلي حراك الريف، اليوم الثلاثاء، احتجاجا من قبل دفاع المعتقلين على اجراءات النقل المتلفز التي وافقت عليها المحكمة في الخامس من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأضاف المصدر إن الدفاع عازم على التصدي إلى هذا القرار خصوصا أن كلا من المهداوي وأحمجيق رفضا علنا عند إعطائهما الكلمة من قبل رئيس الجلسة التي انعقدت في الثالث من أكتوبر الجاري، هذا الإجراء وقال أحمجيق «إن المعتقلين يرفضون توجيه الكاميرات إلى وجوههم وأن ذلك يعد مسا بحقهما «.

وأوضح أن من شأن نقاش قرار السماح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بنقل أطوار المحاكمة، أن يكرر سيناريو الجلسة السابقة وأن لا تتقدم في أطوارها، وأن هناك مجموعة أخرى من المحامين يعتزمون تنصيب مؤازراتهم غدا وبالتالي سيعرف عدد أعضاء هيئة الدفاع تزايدا، من نحو 60 محاميا إلى 100 محام تقريبا.

وكشف المصدر عينه أن المحكمة قررت تخصيص قاعتين للمحاكمة. القاعة 7 ستكون مخصصة لإجراء أطوار المحاكمة، والقاعة 8 ستكون مخصصة للعموم من عائلات المعتقلين والصحافيين والملاحظين الحقوقيين الوطنيين والدوليين، ومجهزة بشاشة كبيرة لنقل أطوار الجلسة.

وأشار إلى أنه تم تجهيز القاعة 7 بقفص زجاجي شفاف، يوضع فيه المعتقلون غير مطلي، عكس ما كان الحال عليه خلال الجلسة السابقة، هذا الأمر الذي اعتبره الدفاع تجاوزا لما وقع في الجلسة السابقة حين تم طلاء القفص الزجاجي الذي وضع فيه المعتقلون كي لا يتمكن الدفاع وعائلاتهم من مشاهدتهم.

وقالت المبادرة المحلية للتضامن مع معتقلي حراك الريف في وجدة، إن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت تحت شعار «الحرية الفورية لمعتقلي حراك الريف والمعتقلين السياسيين في المغرب كافة» تعرضت لتدخل «عنيف» من طرف القوات العمومية.

وأوضحت المبادرة انه «قبيل بداية الوقفة طوقت القوات العمومية مكان الوقفة لتتدخل بعنف في حق المحتجين والتنكيل بالمناضلين والمناضلات ودفعهم بالقوة قصد مغادرة الساحة» وأن المحتجين تعرضوا «للإهانة من خلال السب والشتم والركل والتهديد والوعيد والتي لم يسلم منها كل من وافق حضوره زمن الوقفة وذلك في خرق سافر لحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي».

وعبرت المبادرة المحلية للتضامن مع معتقلي حراك الريف بوجدة، عن «إدانتها الشديدة للعنف الممارس في حق متظاهرين سلميين بوجدة»، مجددة «عزمها على مواصلة النضال والصمود في وجه أساليب القمع ومصادرة الحريات كلها».

وأعلنت أنها «تضم صوتها إلى صوت القوى والفعاليات الديمقراطية كلها الداعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات التي تعكس ردة حقوقية صريحة، وتجدد مطالبتها بالوقف الفوري للمتابعات والاعتقالات التي تطال نشطاء حراك الريف وانتفاضة العطش بزاكورة وإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام من خلال الاستجابة لمطالبهم من دون قيد أو شرط».

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تضامنها المطلق مع الصحافي حميد المهداوي وتقرر في هذا الشأن انتداب محام للدفاع عن الزميل باسم النقابة آملين أن يعمل الجميع على طي هذا الملف بصفة نهائية بإطلاق سراح الزميل المهداوي.

وانتقدت التلكؤ الحاصل لحد الآن في تطبيق مقتضيات قانون الصحافة والنشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر شهرين خصوصا ما يتعلق بالملاءمة، وقررت مراسلة رئيس النيابة العامة في شأن توحيد مسطرة هذه الملاءمة لدى النيابة في أنحاء البلاد جميعها لأن النقابة تفاجأت بتباين هذه المساطر بين النيابة العامة في كثير من المحاكم.

ودعت حركة «اليقظة المواطنة»، إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف من أجل خلق أجواء من انفراج اجتماعي تساعد على ترجمة ما جاء به الخطاب الملك محمد السادس عند افتتاح الدورة التشريعية على مستوى الإقرار بضرورة اعتماد نموذج تنموي جديد.

وعبرت «عن بالغ قلقها إزاء الوضع السياسي العام بالبلاد بالنظر لما تعرفه الحياة السياسية من مظاهر سلبية تزيد من تعميق الشرخ بين عموم المواطنات والمواطنين والانخراط السياسي، ما يسائل مجددا طبيعة العروض السياسية المقدمة ومدى تجاوبها الفعلي مع الانتظارات الكبرى للبلاد في أبعادها الديمقراطية والتنموية».