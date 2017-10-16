﻿أول حكم بالحبس لقبطي مصري بتهمة الترويج لـ«جرائم إرهابية»

القاهرة ـ «القدس العربي»: قضت محكمة جنايات الزقازيق، في مصر، أول أمس الأحد، بمعاقبة ناشط سياسي قبطي بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة «الترويج لارتكاب جرائم إرهابية»، ما يعد أول حكم قضائي من نوعه في اتهام ناشط قبطي بـ«الإرهاب».

وقال مصدر قضائي مصري، إن أندرو ناصف صليب، 23 عاما، طالب في كلية التجارة، صدر حكم بإدانته بـ«الإعداد والترويج لارتكاب جرائم إرهابية بالقول والكتابة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، في مايو/ أيار الماضي».

يذكر أن قوات الأمن المصرية اعتقلت الناشط القبطي، من منزله في محافظة الشرقية في مايو/ أيار الماضي، وهو عضو في حزب «العيش والحرية» (تحت التأسيس)، الذي يرأسه المحامي الحقوقي واليساري البارز خالد علي، أحد الأسماء المحتمل ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأنكر المتهم الاتهامات التي وجهتها له المحكمة، بينها «استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لارتكاب جرائم إرهابية بالكتابة، وحيازة محررات ومنشورات تحوي أفكارًا تحض على أعمال عنف ضد نظام الدولة».

وقالت إحدى مؤسسي حزب «العيش والحرية»، إلهام عيدروس، في تصريحات صحافية، تم اعتقال «أندرو بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي صدر في أغسطس/ آب 2015»، مشيرة إلى أن «الحكم الصادر بموجب قانون مكافحة الإرهاب، يعد الأول من نوعه بحق مواطن مسيحي».

وأشارت إلى أن «الحزب سيتخذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض».

وترافع المحامي الحقوقي خالد علي عن الشاب القبطي المتهم، معربا عن استنكاره لأول تطبيق لنص قانون مكافحة الإرهاب على مواطن مصري قبطي.

وأطلق حزب العيش والحرية «تحت التأسيس» حملة بعنوان «الحرية لأندرو ناصف» تدعو للإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة ضده. واتهمت أحزاب ليبرالية مصرية أجهزة الأمن بشن حملة مسعورة على شباب الأحزاب في مايو/أيار الماضي، بسبب بدء التحضير لانتخابات الرئاسة المفترض إجراؤها في العام المقبل. وشملت الحملة اعتقال نحو 120 شابا من أعضاء الأحزاب والتيارات السياسية في مختلف محافظات مصر، ووجهت لهم تهم الانضمام لكيانات غير شرعية ومحاولة قلب نظام الحكم.