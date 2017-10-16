﻿سلطات الاحتلال تقرر زيادة مساحة الصيد أمام سواحل غزة والصيادون لا يأملون خيرا ويخشون استمرار الملاحقات

غزة ـ «القدس العربي»: من دون أي توقعات «إيجابية» من قبل الصيادين الفلسطينيين تجاه القرار، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن نيتها البدء يوم غد الأربعاء، بتوسيع مساحة رقعة الصيد أمام سواحل قطاع غزة، على غرار مرات سابقة، على أن تستمر هذه العملية لمدة شهر ونصف فقط.

وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية الجنرال يوؤاف مردخاي، إنه تقرر توسيع مسافة الصيد أمام سواحل قطاع غزة من ستة أميال إلى تسعة أميال لمدة شهر ونصف. وأضاف أن القرار سيبدأ التطبيق غدا الأربعاء ويشمل توسيع مسافة صيد الأسماك في جنوب بحر غزة. وتابع القول إن القرار يأتي لـ «مصلحة صيادي الأسماك ودعم الاقتصاد في قطاع غزة».

وأوضح أن القرار هو الثاني خلال هذا العام، لتمكين صيادي الأسماك الغزيين من اصطياد الأسماك في أعماق المتوسط وتحسين محصول الصيد وزيادة المدخول.

وتشمل منطقة توسيع رقعة الصيد من منطقة وادي غزة وباتجاه مناطق الجنوب، أي مساحة قدرها 30 ميلًا مربعا. وأوضح أنه في إطار هذه العملية سينضم ضباط من مديرية التنسيق والارتباط، إلى طواقم قوارب سلاح البحرية الإسرائيلية، وذلك من أجل تنفيذ إجراءات التوسعة والإشراف على هذه العملية المعقدة عن كثب؛ وقال إن هذه العملية تأتي بمبادرة وإقرار منه، وبالتعاون مع قائد سلاح البحرية الميجر جنرال إيلي شرفيط وقائد المنطقة الجنوبية الميجر جنرال إيال زمير.

وفي قطاع غزة لا يعقد الصيادون آمالا كبيرة على هذه التوسعة، خاصة أن المرات السابقة التي زعمت فيها إسرائيل إعطاء تسهيلات، قامت خلالها قوات البحرية الإسرائيلية بالاعتداء عليهم خلال رحلات العمل، ضمن منطقة الصيد المصرح بها رسميا.

وقال أحد الصيادين لـ «القدس العربي» وفضل عدم ذكر اسمه خشية من الملاحقة الإسرائيلية، إن هذه المنطقة التي يسمح الصيد فيها بعد التوسعة، لا تحتوي على كميات وفيرة من الأسماك، وإن الحصول على الصيد الوفير يتطلب الصيد في مساحة تصل إلى 20 ميلا بحريا، حسب اتفاق «أوسلو»، أو أكثر من ذلك. وأكد أن البحرية الإسرائيلية هاجمت خلال عملية التوسعة السابقة للصيد، المركب الذي كان على متنه، وأحدثت فيه خرابا، لافتا إلى أن تلك العملية شهدت أيضا اعتقال صيادين ومصادرة مراكبهم.

وفي السياق قال نزار عايش نقيب الصيادين الفلسطينيين، إن الجهات الرسمية الفلسطينية لم تبلغهم بقرار توسعة مساحة الصيد، لافتا إلى أن الاحتلال أعلن قبل شهر من الآن زيادة مساحة الصيد لتسعة أميال، لكن لم ينفذ القرار.

ويتعرض صيادو قطاع غزة لعمليات ملاحقة يومية من قبل البحرية الإسرائيلية، خلال رحلات العمل ضمن مساحة الصيد المسموح بها، ضمن إجراءات الحصار المفروض على السكان قبل 11 عاما. وأدت هجمات سابقة إلى استشهاد عدد من الصيادين وإصابة آخرين، إضافة إلى عمليات الاعتقال التي لم تتوقف، وآخرها أول من أمس، حين اعتقلت البحرية الإسرائيلية أربعة صيادين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي السياق ذكر مركز «الميزان» لحقوق الإنسان في تقرير جديد له، تناول الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين، أن هذه القوات قتلت منذ بداية العام الحالي حتى الآن اثنين من الصيادين، وأوقعت في صفوفهم 10 جرحى، واعتقلت 28 صياداً، كما استولت على 10 قوارب صيد، كما أطلقت النار تجاه الصيادين 142 مرة.

وطالب المركز قوات الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقلين من الصيادين، وجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقهم في عرض البحر. وشدد على أن السياق العام لتعامل قوات الاحتلال مع الصيادين يثبت أن ما تقوم به يعبر عن «سياسة منظمة» تهدف إلى منع الصيادين من مزاولة أعمالهم، وتعمد إهانتهم وإذلالهم وتكبدهم الخسائر المادية». وأكد على حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرية في بحر غزة، كحق أصيل من حقوق الإنسان. وقال إن قوات الاحتلال «ترتكب انتهاكات منظمة» لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باستهدافها المتكرر للصيادين. وطالب المجتمع الدولي لاسيما الدول الأطراف الموقعة على «اتفاقية جنيف الرابعة» بالقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني والقيام بـ «خطوات عملية» لحماية الصيادين الفلسطينيين، وإلزام قوات الاحتلال باحترام مبادئ القانون الدولي.

وفي سياق متصل نفذت قوات الاحتلال توغلا بريا أمس في إحدى المناطق الحدودية الواقعة شمال بلدة بيت لاهيا. وقال شهود من المنطقة إن القوة الإسرائيلية دخلت المنطقة الحدودية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بأعمال تمشيط وتجريف في المنطقة.وترافقت العملية مع تحليق مكثف للطائرات الاستطلاعية في أجواء المنطقة، للتغطية ومراقبة المكان. وتخالف هذه الاعتداءات وتلك التي تستهدف الصيادين، اتفاق التهدئة القائم، والذي ينص على وقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين.