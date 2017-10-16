﻿مدريد تتجه نحو فرض حكم مباشر على كتالونيا والادعاء الاسباني يطالب باعتقال قائد شرطتها

مدريد- برشلونة – رويترز: لم يوضح زعيم كتالونيا كارلس بودجمون أمس الاثنين ما إذا كان أعلن الأسبوع الماضي استقلال كتالونيا عن إسبانيا، ما يمهد الطريق أمام الحكومة المركزية للسيطرة على الإقليم وحكمه بشكل مباشر.

وهدد الإقليم الغني بالانفصال بعد استفتاء أجري في الأول من تشرين الأول / أكتوبر قالت عنه المحكمة الدستورية الإسبانية إنه غير مشروع. وأدى ذلك إلى الزج بالبلاد في براثن أسوأ أزمة سياسية في تاريخها منذ محاولة انقلاب عسكري عام 1981. وأعلن بودجمون استقلالا رمزيا للإقليم مساء الثلاثاء لكنه علقه بعدها بثوان داعيا للتفاوض مع مدريد.

ورد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بأن أعطاه مهلة حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي الاثنين (0800 بتوقيت جرينتش) لتوضيح موقفه وحتى يوم الخميس المقبل لتغيير رأيه إذا كان مصرا على الانفصال وقال إن مدريد ستعلق الحكم الذاتي في كتالونيا إذا اختار بودجمون الاستقلال. وقال راخوي إن على بودجمون أن يجيب بنعم أو لا وإن أية إجابة غامضة ستعتبر تأكيدا لإعلان الاستقلال.

وفي رسالته إلى راخوي التي أذاعتها وسائل الإعلام المحلية في كتالونيا لم يجب بودجمون بشكل مباشر عن السؤال وقال إنه ورئيس وزراء إسبانيا يجب أن يجتمعا بأسرع وقت ممكن لإجراء حوار على مدى الشهرين المقبلين.

وأضاف قائلا في رسالته «عرضنا لإجراء الحوار عرض صادق برغم كل ما حدث. خلال الشهرين المقبلين هدفنا الرئيسي هو إجراء هذا الحوار وأن تتمكن كل المؤسسات والشخصيات الدولية والإسبانية والكتالونية التي عبرت عن استعدادها للحوار من استكشاف الأمر». وأضاف «بهذه الطريقة سنتأكد من التزام كل طرف بالتوصل إلى حل متفق عليه».

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) عن وزير العدل الإسباني رفائيل كاتالا بولو قوله أمس الاثنين إن رد بودجمون ليس صالحا.

وقالت سورايا ساينث دي سانتاماريا نائبة رئيس الوزراء الإسباني إن الحكومة ستفرض السيطرة على إقليم كتالونيا ‏وتحكمه بشكل مباشر إذا لم يتخل زعيمه كارلس بودجمون عن محاولة الانفصال عن البلاد بحلول الساعة العاشرة ‏صباح يوم الخميس (0800 بتوقيت جرينتش). ‏وأضافت «لا تزال لدى السيد بودجمون الفرصة ليبدأ في حل هذا الموقف. عليه أن يجيب بنعم أو لا بشأن إعلان» ‏الاستقلال.‏

وفي رسالته إلى راخوي التي أذاعتها وسائل الإعلام المحلية في كتالونيا لم يجب بودجمون بشكل مباشر عن السؤال ‏وقال إنه ورئيس وزراء إسبانيا يجب أن يجتمعا بأسرع وقت ممكن لإجراء حوار على مدى الشهرين المقبلين.‏

وأضاف قائلا في رسالته «عرضنا لإجراء الحوار عرض صادق برغم كل ما حدث. خلال الشهرين المقبلين هدفنا ‏الرئيسي هو إجراء هذا الحوار وـأن تتمكن كل المؤسسات والشخصيات الدولية والإسبانية والكتالونية التي عبرت عن ‏استعدادها للحوار من استكشاف الأمر… بهذه الطريقة سنتأكد من التزام كل طرف بالتوصل إلى حل متفق عليه».‏

وقال راخوي إن موقف بودجمون قرب مدريد من تفعيل البند 155 من الدستور الذي يمكنها من فرض حكم مباشر ‏على أي إقليم يتمتع بحكم ذاتي فيها إذا انتهك القانون.‏

وتقول حكومة كتالونيا إن 90 من مئة ممن أدلوا بأصواتهم أيدوا الاستقلال في الاستفتاء الذي أجري في الأول من ‏أكتوبر تشرين الأول ووصفته مدريد بأنه غير مشروع وقاطعه أغلب المعارضين للاستقلال ما خفض نسبة الإقبال ‏على التصويت إلى نحو 43 من مئة.‏

وفي سياق متصل ذكر ممثلو ادعاء إسبان خلال جلسة استماع في مدريد أنه يجب اعتقال رئيس شرطة إقليم كتالونيا، جوسيب لويس ‏ترابيرو ‏بناء على اتهامات بالتحريض، حسب وسائل الإعلام المحلية.‏

وجاري استجواب ترابيرو إلى جانب نائب وقادة رابطتين مواليتين للاستقلال على صلة باحتجاجات الشوارع التي ‏اندلعت ‏يومي 21-20 أيلول/سبتمبر في برشلونة. ‏وأفادت وكالة أنباء يوروبا نقلا عن مصادر قضائية بأن قاضيا سيبت في طلب الاعتقال بعد السادسة مساء بالتوقيت ‏المحلي ‏‏(1600 غرينتش).‏