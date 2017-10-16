كوريا الشمالية تحذر العالم من الانضمام لأي تحرك أمريكي

“القدس العربي”- (وكالات): حذرت كوريا الشمالية دول العالم في الأمم المتحدة، الإثنين، في بيان من الانضمام لأي تحرك أمريكي لكي تكون في مأمن من ردها الانتقامي.

وجاء ذلك التحذير في نسخة من تعليقات معدة مسبقا ليدلي بها كيم إن ريونغ نائب السفير الكوري الشمالي بالأمم المتحدة في نقاش بشأن الأسلحة النووية تعقده لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. بيد أن كيم لم يقرأ هذا الجزء بصوت عال.

وقال كيم في تصريحاته “ما دامت دولة لا تشارك في الأعمال العسكرية الأمريكية ضد كوريا الشمالية فلن تكون لدينا نية لاستخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد أي دولة أخرى”.

وأضاف “جميع الأراضي الأمريكية في مرمى نيراننا وإذا جرأت الولايات المتحدة على غزو أرضنا المقدسة حتى ولو بوصة منها فلن تنجو من عقابنا القاسي في أي جزء من العالم”.

وزاد التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ بعد سلسلة من تجارب الأسلحة التي أجرتها كوريا الشمالية ومشادات كلامية ساخنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وشدد مجلس الأمن بالإجماع العقوبات على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية منذ 2006.

وقال نائب السفير الكوري الشمالي بالمنظمة الدولية للجمعية العامة، الإثنين، “ما لم توقف الولايات المتحدة تماما السياسة العدائية والتهديد النووي فلن نضع مطلقا أسلحتنا النووية وصواريخنا الباليستية على أي مائدة للتفاوض تحت أي ظرف”.