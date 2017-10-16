﻿رونالدينيو: رحلت عن برشلونة بمحض إرادتي!

برشلونة – د ب أ: فجر النجم البرازيلي السابق رونالدينيو مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد أنه هو من اتخذ قرار الرحيل عن برشلونة، عندما قرر رئيس النادي آنذاك، خوان لابورتا، تعيين جوسيب غوارديولا مدربا للفريق. ونقلت صحيفة «ماركا» الأسبانية عن اللاعب البرازيلي قوله: «كنت أنا من قرر الرحيل عن برشلونة، كنت أنجزت أهدافي وكنت أحتاج إلى تغيير، علاقتي بغوارديولا كانت طيبة دائما وكنت أعمل مع شقيقه في نايكي (شركة للملابس الرياضية)». وجاءت تصريحات رونالدينيو متناقضة مع الرواية الشهيرة لرحيله إلى ميلان الإيطالي، فقد أكد غوارديولا في اليوم الأول له على رأس القيادة الفنية لبرشلونة أن دور رونالدينيو وديكو وصامويل ايتو، الثلاثي الذي كان يعتمد عليهم المدرب الأسبق للفريق، الهولندي فرانك ريكارد، انتهى. ويرى رونالدينيو أن رحيله عن برشلونة لم يعن تدهور مسيرته الاحترافية، وأضاف: «ليس حقيقيا أنني فقدت شغفي بكرة القدم، بعدما رحلت عن برشلونة استمريت في تحقيق الفوز، لقد فزت بكأس ليبرتادوريس مع أتلتيكو مينيرو، ولم أخسر مع فلامنغو طوال سبعة أشهر ثم خضت النهائي الأول لكويريتارو في تاريخه، لم أندم على شيء». وأصبح رونالدينيو سفيرا لبرشلونة، منذ شباط/ فبراير الماضي، بالإضافة إلى حصوله على لقب أفضل أساطير برشلونة، وهو الفريق المكون من اللاعبين القدامى للنادي الكتالوني.

كاكا يخسر مباراته الأخيرة في الدوري الأمريكي

فلوريدا (الولايات المتحدة) – د ب أ: خسر أسطورة كرة القدم البرازيلية ريكاردو كاكا مباراته الأخيرة مع أورلاندو سيتي الأمريكي بعد سقوط الأخير بهدف أمام ضيفه كولومبوس في الدوري الأمريكي لكرة القدم، في اللقاء الذي قد يكون الختامي لهذا اللاعب الكبير مع الساحرة المستديرة. وكان هدف بأقدام المهاجم أولا كامارا كافيا لمنح الفوز لكولومبوس في المباراة، التي جاءت نتيجتها مغايرة لمجريات اللعب. وبدا التأثر الكبير واضحا على وجه كاكا قبل صافرة البداية، حيث رصدت عدسات الكاميرات الدموع تنهمر من عينيه. وفي الوقت الذي لا يزال فيه قراره بالاعتزال بشكل نهائي قيد الدراسة، اعترف نجم ميلان السابق أن العمل كمدرب قد يكون على الأرجح سبيله للبقاء مع كرة القدم.

حارس مرمى إندونيسي يلقى مصرعه خلال مباراة

جاكرتا – د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أن كويرول هدى حارس مرمى فريق بيرسيلا لامونجان الإندونيسي فارق الحياة إثر التحام مع زميل له بالفريق خلال مباراة بالدوري السوبر الإندونيسي. وأوضحت صحيفة «كومباس» أن هدى كان منطلقا للتصدي للكرة لكنه التحم بقوة مع زميله المدافع رامون رودريغز خلال المباراة أمام فريق سيمين بادانغ الاحد، وسقط أرضا ونقل إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور الوصول. وقال الطبيب يوديستيرو أندري نوغروهو إن هدى «توفي إثر سكتة قلبية نتيجة صدمات الرأس والرقبة.» وكانت المباراة انتهت بفوز بيرسيلا 2/صفر. وتجدر الإشارة إلى أن الحارس هدى (38 عاما) كان يشكل أسطورة لدى نادي بيرسيلا الذي بدأ اللعب له منذ عام 1995 .

الإيطالي زاكيروني مدربا للمنتخب الاماراتي

دبي – د ب أ: تعاقد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مع الإيطالي ألبرتو زاكيروني لتدريب المنتخب استعدادا لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات في كانون الثاني/ يناير 2019. وجاء التعاقد مع زاكيروني خلفا للارجنتيني إدغاردو باوزا الذي يتولى حاليا تدريب المنتخب السعودي. واختير زاكيروني بحكم خبرته بالكرة الآسيوية حيث عمل مدرباً للمنتخب الياباني وقاده للفوز بكأس آسيا 2011. ويبدأ زاكيروني مهمته خلال الأسبوع المقبل، بالتعرف على منافسات دوري الخليج العربي تمهيداً لاختيار عناصر الفريق وفق رؤيته. وسيلعب المنتخب الاماراتي مباراة ودية مع منتخب مصر يوم التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر قبل أن يتوجه منتخب مصر إلى غانا لخوض المباراة الأخيرة في تصفيات مونديال روسيا 2018.

منتخب الأردن يوافق على استقالة مدربه الإماراتي المسفر

عمان – الأناضول: وافق الاتحاد الأردني لكرة القدم، على الاستقالة التي تقدّم بها الإماراتي عبد الله المسفر من تدريب المنتخب. وفي تصريح لموقع الاتحاد الأردني لكرة القدم‎، أعرب الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني عن تقديره للجهود التي بذلها المسفر خلال الفترة الماضية. وكان المسفر تقدم باستقالة رسمية إلى الأمير علي، عبّر فيها عن اعتزازه وثقته بأسرة كرة القدم الأردنية، متمنياً التوفيق للمنتخب في المرحلة المقبلة. ولم يتم الكشف عن سبب الاستقالة التي تقدّم بها المسفر، كما لم يتم الكشف عن هوية المدرب الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة. وتولى المسفر تدريب المنتخب الأردني نهاية العام الماضي ليصبح أول مدرب خليجي يدرب منتخباً عربياً وغير خليجي في التاريخ.