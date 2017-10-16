﻿غولدن ستيت واريورز يتحدى منافسيه ويتطلع الى الاحتفاظ باللقب

واشنطن – د ب أ: شهدت بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة للرجال (إن بي أيه) العديد من الانتقالات قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث انتقل كريس بول إلى هيوستن، فيما انضم كارميلو أنطوني وبول جورج إلى أوكلاهوما سيتي، ودواين ويد إلى كليفلاند، وكيري إيرفينغ وغوردن هايوارد إلى بوسطن.

ورغم الصفقات العديدة التي أبرمتها فرق البطولة، يبدو غولدن ستيت واريورز، حامل لقب المسابقة، أبرز المرشحين للتتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي. وفاز واريورز بـ67 مباراة الموسم الماضي، بعدما ضم كيفن دورانت، الذي كان يحمل الرقم القياسي كأغلى صفقة في تاريخ البطولة، إلى قوته الهجومية الضاربة، حيث حقق الفريق 16 انتصارا مقابل خسارة وحيدة خلال الأدوار النهائية، لينال لقبه الثاني في البطولة خلال المواسم الثلاثة الأخيرة. وبينما سارعت العديد من الأندية المنافسة الأخرى لتدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات، التي شهدت ضم الكثير من النجوم، نجح واريورز في الحفاظ على دورانت، فيما قام بتمديد التعاقد مع ستيفن كاري لمدة خمسة أعوام مقابل 21 مليون دولار، ليواصل التواجد برفقة دريموند غرين وكلاي تومسون في هجوم الفريق. وقال ستيف كير مدرب واريورز: «أعتقد أننا سنكون أفضل هذا العام. أصبحنا الآن أكثر تجانسا». وبعدما دعم واريورز صفوفه عقب ضمه اللاعب المخضرم نك يونغ، فإنه بات من الصعب تصور قدرة أي فريق آخر على التفوق عليه. وتتطلع الأندية الأخرى المشاركة في البطولة، لمنافسة واريورز بقوة في الموسم الجديد. وفي القسم الغربي، قام هيوستن روكيتس، الذي حقق 55 انتصارا مقابل 27 خسارة في الموسم الماضي، بضم كريس بول، الذي شارك في فريق كل النجوم في تسع مناسبات، لينضم إلى القوة الهجومية في الفريق التي يتقدمها جيمس هاردن، المنضم لفريق كل النجوم خمس مرات. وقام أوكلاهوما سيتي ثاندر، الذي رحل عنه دورانت العام الماضي للانضمام إلى واريورز في صفقة انتقال حر، بإبرام صفقتين من العيار الثقيل، عقب تعاقده مع كارميلو أنطوني وبول جورج مهاجمي فريق كل النجوم، اللذين من المتوقع أن يشكلا إضافة قوية لهجومه بقيادة راسل وستبروك. وتعاقد سان أنطونيو سبيرز مع رودي غاي، لينضم للثنائي كاواي ليونارد، المرشح لنيل جائزة أفضل لاعب في البطولة، ولاماركوس ألدريدج، المنضم لفريق كل النجوم خمس مرات. وفي القسم الشرقي، تبدو الفرصة متاحة أمام كليفلاند كافالييرز، بقيادة نجمه المخضرم ليبرون جيمس، في التأهل للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي، رغم محاولات سيلتكس تقليص الفجوة معه. ورحل كيري إيرفينغ، المنضم لفريق كل النجوم أربع مرات، من كافالييرز إلى بوسطن، في صفقة تبادلية مقابل انتقال أيزايا توماس لاعب بوسطن إلى كافالييرز، فيما ضم بوسطن أيضا غوردن هايوارد في صفقة انتقال حر. ويعاني كليفلاند من غياب جيمس، الفائز بجائزة أفضل لاعب أربع مرات، بسبب معاناته من مشاكل في الكاحل الأيسر، ربما ستتسبب في غيابه عن المباراة الافتتاحية للبطولة اليوم.