﻿تونس تنتزع الصدارة العربية من مصر

برلين – د ب أ: نال المنتخب التونسي دفعة معنوية كبيرة قبل مباراته الأخيرة الحاسمة في تصفيات كأس العالم، وانتزع صدارة المنتخبات العربية في التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) .

وقفز المنتخب التونسي ثلاث مراتب في التصنيف العالمي ليحتل المركز الثامن والعشرين عالميا والأول أفريقيا وعربيا متفوقا على نظيره المصري الذي حافظ على موقعه في المركز الثلاثين عالميا ولكنه تراجع للمرتبة الثانية عربيا وأفريقيا. وتمثل هذه القفزة في التصنيف دفعة معنوية جيدة للمنتخب التونسي (نسور قرطاج) قبل مواجهة نظيره الليبي في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال والتي يحتاج فيها لنقطة التعادل فقط من أجل التأهل للمونديال. وكان المنتخب المصري تأهل بفوزه على الكونغو 2/1 في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية. وقفز المنتخب المغربي ثماني مراتب إلى المركز 48 عالميا وتقدم للمركز الثالث عربيا. ولا تزال الفرصة سانحة أمام المنتخب المغربي للتأهل بشرط التعادل على الأقل في مباراته الأخيرة أمام مضيفه الإيفواري الشهر المقبل. ورغم تراجعه عشرة مراكز دفعة واحدة، احتل المنتخب السعودي المركز الرابع عربيا حيث حل في المركز 63 عالميا والسادس آسيويا. وتفوق على نظيره الجزائري الذي تراجع خمس مراتب في التصنيف العالمي واحتل المركز 67 عالميا والخامس عربيا بعد فشله في التأهل للمونديال كما تراجع للمركز الثالث عشر أفريقيا. وكان المنتخب السعودي حجز مقعده مبكرا في المونديال الروسي عبر التصفيات الأسيوية فيما فقد المنتخب السوري فرصة التأهل للنهائيات بعد سقوطه أمام المنتخب الأسترالي في الملحق الآسيوي. واحتل المنتخب السوري المركز السابع عربيا و77 عالميا، فيما سبقه المنتخب الإماراتي في المركز السادس عربيا و72 عالميا. وجاء باقي مراكز المنتخبات العربية الأخرى على الترتيب من نصيب العراق (80) وفلسطين (84) وليبيا (87) وقطر (97) ولبنان (100) وموريتانيا (101) وعمان (110) واليمن (112) والأردن (113) والبحرين (125) والسودان (141) وجيبوتي (185) والكويت (186) والصومال (206).

وحافظ المنتخب الألماني (مانشافت) حامل لقب كأس العالم على صدارة التصنيف العالمي مستفيدا من مسيرة انتصاراته المتتالية في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، حيث حقق الفريق الفوز في جميع المباريات العشر التي خاضها بالتصفيات ليحتفظ بالعلامة الكاملة، علما أنه تأهل للنهائيات قبل مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات. وحسم التصنيف رؤوس المجموعات في القرعة المرتقبة للمونديال الروسي والتي ستجرى في أول كانون الأول/ ديسمبر المقبل كما حسم الموقف تصنيف المنتخبات التي تجرى بينها اليوم قرعة الملحق الأوروبي الفاصل بالتصفيات المؤهلة للمونديال. وتأكد وضع منتخبات ألمانيا والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وبولندا وفرنسا إضافة للمنتخب الروسي المضيف على رأس المجموعات الثمانية في المونديال الروسي. وخلال قرعة الملحق الأوروبي الفاصل، ستكون منتخبات سويسرا وإيطاليا وكرواتيا والدنمارك هي المصنفة لتضمن عدم الوقوع في مواجهة بعضها بعضا حيث سيقع كل منها في مواجهة أحد المنتخبات الأربعة الأخرى المتأهلة لهذا الملحق وهي منتخبات أيرلندا الشمالية والسويد وأيرلندا واليونان. ولم تشهد المراكز الستة الأولى في التصنيف أي تغيير عن النسخة السابقة من التصنيف والتي صدرت الشهر الماضي، حيث ظلت هذه المراكز الستة من نصيب ألمانيا والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وبولندا. وتقدم المنتخب الفرنسي مرتبة واحدة الى المركز السابع كما عاد المنتخب الإسباني للمراكز العشرة الأولى حيث قفز ثلاث مراتب إلى المركز الثامن، فيما احتفظ منتخب تشيلي بموقعه في المركز التاسع رغم عدم تأهله للمونديال. واستفاد منتخب بيرو من نتائجه الأخيرة وتأهله للملحق العالمي أمم المنتخب النيوزيلندي في تصفيات المونديال، وتقدم مرتبتين إلى المركز العاشر، فيما تراجع المنتخب السويسري أربع مراتب الى المركز الحادي عشر متقدما على المنتخب الإنكليزي الذي قفز ثلاث مراتب إلى المركز الثاني عشر. وكان منتخب تركمانستان صاحب أفضل قفزة في التصنيف بهذه النسخة حيث قفز 22 مرتبة إلى المركز 114 . وقفز منتخب اسكتلندا 14 مرتبة إلى المركز 29 كما تقدم المنتخب الدنماركي سبع مراتب إلى المركز التاسع عشر وقفز نظيره النمساوي 18 مرتبة إلى المركز 39 عالميا. وتراجع المنتخب الروسي مرتبة واحدة إلى المركز 65 .