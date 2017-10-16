﻿فرنسا في المستوى الأول مع البرازيل وألمانيا

زيوريخ – رويترز: ستكون فرنسا في المستوى الأول عند سحب بعدما قفزت إلى المركز السابع بتصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات.

وستسحب قرعة نهائيات روسيا في الأول من ديسمبر/ كانون الأول في موسكو. وقال الفيفا إن 32 منتخبا سيتم توزيعها على أربعة أوعية، بحيث يتم اختيار أفضل سبعة منتخبات في التصنيف العالمي إلى جوار روسيا المستضيفة في الوعاء رقم 1. ثم توضع أفضل ثمانية منتخبات تالية في التصنيف العالمي في الوعاء رقم 2 وهكذا. وسيتم اختيار فريق من كل وعاء لتشكيل المجموعة في الدور الأول، وقال الفيفا إن القيد الجغرافي الوحيد هو ألا تتضمن أي مجموعة فريقين من نفس القارة باستثناء أوروبا. والمنتخبات السبعة الاولى هي المانيا والبرازيل والبرتغال والارجنتين وبلجيكا وبولندا وفرنسا وهي من ضمن 23 منتخبا ضمنوا التأهل للنهائيات. وستكون اسبانيا في الوعاء الثاني وسينضم اليها انكلترا وكولومبيا والمكسيك واوروغواي. وستنضم بيرو وسويسرا وايطاليا التي ستخوض كلها مواجهات الملحق في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الوعاء الثاني حال تأهلها. ودخلت بيرو، التي ستواجه نيوزيلندا في نوفمبر في محاولة لانهاء غياب دام 36 عاما عن كأس العالم، قائمة العشرة الاوائل في التصنيف لاول مرة. ويحتل نيوزيلندا المركز 122 وهو أقل منتخب تصنيفا لا يزال يملك فرصة في التأهل لنهائيات روسيا. بينما يحتل تشيلي بطل أمريكا الجنوبية المركز التاسع وهو أعلى منتخب تصنيفا يخفق في الصعود للنهائيات. ويحتل منتخب روسيا المركز 65 وهو أقل المنتخبات تصنيفا التي تأهلت بالفعل حتى الان، رغم انها خاضت مباريات ودية فقط منذ بطولة أوروبا 2016 ما يمنحها نقاطا قليلة طبقا لنظام التصنيف المعقد. وستكون آيسلندا، التي أصبحت اصغر بلد يتأهل لكأس العالم، في التصنيف الثاني أو الثالث في انتظار معرفة بقية المتأهلين. وستكون بنما التي تشارك في كأس العالم لأول مرة أيضا في التصنيف الرابع.