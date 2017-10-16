﻿الدوري الإيطالي: «هاتريك» ايكاردي ينتزع الفوز للانتر في دربي ميلانو في اللحظات الأخيرة

ميلانو – رويترز: انتزع انتر ميلان فوزا مثيرا 3-2 على جاره ميلان في دربي المدينة بالدوري الايطالين بفضل ركلة الجزاء التي سجل منها ماورو ايكاردي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة ليكمل ثلاثيته وينزل بمنافسه الشجاع ثالث هزيمة على التوالي.

وعادل ميلان النتيجة مرتين لكنه اتجه صوب أزمة بعدما عرقل المدافع ريكاردو رودريغز منافسه دانيلو دامبروسيو بعد تنفيذ ركلة ركنية. وسجل ايكاردي بذلك تاسع أهدافه في الدوري هذا الموسم. وأبقى انتصار الانتر الفريق في المركز الثاني، حيث لم يخسر في الدوري حتى الآن، ورفع رصيده إلى 22 نقطة من ثماني مباريات متراجعا بفارق نقطتين خلف نابولي المتصدر الذي يملك العلامة الكاملة عقب فوزه على روما السبت. وعلى الجانب الآخر، تراجع ميلان إلى المركز العاشر بعدما حقق أربعة انتصارات ومني بأربع هزائم، ما يجعله يبتعد عن التوقعات التي كانت ملقاة على عاتق فريق أنفق أكثر من 200 مليون يورو في فترة الانتقالات الماضية. وتقدم الانتر في الدقيقة 28 بعدما أرسل انطونيو كاندريفا، الذي سدد في العارضة قبلها، تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى ليشق ايكاردي طريقه بين قلبي دفاع ميلان ويسكن الكرة الشباك. وعادل سوسو الكفة في الدقيقة 56 بعدما سدد بقدمه اليسرى في الشباك من مسافة 20 مترا. ودام التعادل سبع دقائق فقط قبل أن يستخلص ايكاردي الكرة من لوكاس بيليا عند خط الوسط ليمرر لايفان بيرشيتش الذي انطلق صوب المرمى قبل أن يعيد الكرة لتجد قائد الانتر في انتظارها ليودعها الشباك. وعادل ميلان النتيجة للمرة الثانية قبل تسع دقائق على النهاية بعد تصدي سمير هاندانوفيتش لتسديدة جاكومو بونافنتورا لتذهب باتجاه القائم وترتد للحارس السلوفيني الذي فشل في السيطرة على الكرة لتسكن الشباك. لكن ميلان لم يستطع الرد على الهدف الثالث لايكاردي بعدما أرسل جانلويجي دوناروما حارس ميلان في الاتجاه الخاطئ أثناء تنفيذ ركلة الجزاء. وحقق جنوى أول انتصار له في ثامن مباراة يخوضها هذا الموسم بالفوز على كالياري 3-2 مستفيدا من الهفوات الدفاعية لمنافسه. وحصل جنوى على هدية سجل منها هدف السبق في الدقيقة الثامنة بعد أن فقد ارتور ايونيتا السيطرة على الكرة لتصل لعادل تعرابت الذي مرر الكرة إلى اندريه غالابينوف الذي سجل هدف الافتتاح. واستطاع غالابينوف ضرب مصيدة التسلل ليصنع الهدف الثاني لتعرابت قبل نهاية الشوط الأول. وسجل ليوناردو بافوليتي هدفا بعد ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني لكن لوكا ريجوني استعاد تقدم جنوى بهدفين. وتماسك جنوى رغم تسجيل جواو بيدرو لهدف من ركلة جزاء احتسبت لكالياري بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد. وسجل لورينتسو دي سيلفستري هدفا من ضربة رأس اثر ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليعدل تورينو تأخره مرتين ويتعادل 2-2 مع كروتوني. واستمر تورينو في المركز الثامن برصيد 13 نقطة. ويملك سامبدوريا وبولونيا 14 نقطة لكل منهما عقب فوزهما. فقد عدل سامبدوريا تأخره بهدف في الشوط الأول ليهزم اتلانتا 3-1 بينما تغلب بولونيا على سبال 2-1 في أول مباراة تجمع الفريقين في الدرجة الأولى خلال 50 عاما. وسجل سيريل تيرو مهاجم فيورنتينا هدفين ليمنح فريقه الفوز 2-1 على حساب ناديه السابق اودينيزي بينما تعادل ساسولو مع كييفو سلبا.