﻿كونتي مدرب تشلسي: أحب وظيفة التدريب وأكرهها!

لندن – الأناضول: قال الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشلسي الإنكليزي إنه يحب ويكره وظيفة التدريب في الوقت ذاته.

وأوضح كونتي: «دائما كنت أحب كرة القدم، شعرت برغبتي في التدريب وأن ذلك سيكون حلم حياتي، لكن أحيانا أكرهها، أكره هذه الوظيفة». وأضاف: «إذا أردت تولّي هذه الوظيفة، وأن تصبح مدربا عظيما، يجب أن تضحي بحياتك وأحيانا أكره هذا، يكون عليّ التفكير بالكرة 18 ساعة يوميا». وأضاف كونتي: «أحب هذه الوظيفة وأكرهها في وقت واحد، إنها بمثابة كل شيء». وكشف: «زوجتي لا تحب كرة القدم، الحال ذاته بالنسبة لأسرتها، ولكن الأمور اختلفت الآن». وختم كونتي تصريحاته بالقول: «وُلدت مع كرة قدم في بطن أمي، تفكيري دائما في الكرة». وقاد كونتي فريقه تشلسي للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي الموسم الماضي، لكنه يواجه بعض المصاعب في الموسم الحالي حيث يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة بفارق تسع نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.