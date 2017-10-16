﻿غوارديولا يحارب الثقة الزائدة وينشد مؤازرة الجماهير في لقاء نابولي

لندن – د ب أ: رغم الفوز الكاسح 7/2 على ستوك في الدوري الإنكليزي، يرفض الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي نغمة الاطمئنان أو التفاؤل الزائد في الفريق.

وحذر غوارديولا فريقه، الذي يتصدر الدوري الإنكليزي حاليا، من الرضا بالذات أو الثقة المفرطة قبل المواجهة المرتقبة اليوم أمام نابولي متصدر الدوري الإيطالي في دوري أبطال أوروبا. ويتطلع مانشستر سيتي إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على العلامة الكاملة في المجموعة السادسة، مع إدراكه تماما صعوبة المواجهة التي تنتظره أمام ضيفه الإيطالي. وحقق السيتي الفوز في كلتا مباراتيه السابقتين بالمجموعة ليتصدرها بست نقاط ويطمح إلى الفوز الثالث على التوالي عندما يستضيف نابولي الثاني بثلاث نقاط. وقدم فريق غوارديولا بداية رائعة في الموسم الحالي حتى الآن حيث حقق الفوز في عشر مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط ولم يتعرض لأي هزيمة في المباريات التي خاضها هذا الموسم بمختلف البطولات حتى الآن. وسجل لاعبوه 37 هدفا حتى الآن مقابل خمسة أهداف فقط اهتزت بها شباك الفريق. وكان الفوز على ستوك 7/2 التاسع على التوالي للفريق، كما كانت المباراة الخامسة التي يحرز فيها الفريق خمسة أهداف أو أكثر هذا الموسم. ورغم هذه الانطلاقة الرائعة، يبذل غوارديولا كل ما في وسعه لمنع الثقة الزائدة لدى لاعبي الفريق قبل مواجهة نابولي. وقال: «إذا ظنوا هذا، سيكونون حمقى… هذا لن يحدث… سأحاول أن أظهر لفريقي مدى تألق فريق نابولي». وأوضح: «نابولي يمكنه قتل المنافس من خلال الضغط عليه. يمكنهم الضغط على حارسنا. لكنني سعيد للغاية بخوض مباراة من هذا النوع». وإذ حقق السيتي هدفه في هذه المباراة وانتزع الانتصار الثالث على التوالي في المجموعة، سيضع أكثر من مجرد قدم في الدور الثاني (الستة عشر) حيث سيكون عبوره للدور الثاني سهلا. وحقق نابولي الفوز في 11 من 12 مباراة خاضها في مختلف البطولات هذا الموسم. وجاءت الهزيمة الوحيدة 1/2 أمام شاختار دونيتسك الأوكراني الشهر الماضي في افتتاح مباريات المجموعة بدوري الأبطال. ورد الفريق بعدها بستة انتصارات متتالية، كان أحدثها الفوز على روما 1/صفر السبت ليتربع على قمة الدوري الإيطالي بفارق نقطتين أمام انتر ميلان. ورغم الكم الهائل من المواهب تحت قيادة غوارديولا ، يأمل المدرب الإسباني في مزيد من المساندة عبر التحفيز الجماهيري من المشجعين في مدرجات استاد «الاتحاد» بمدينة مانشستر. وقال غوارديولا: «نأمل في الشعور بمساندة الجماهير خلال مباراة الثلاثاء أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا. نحتاج هذا في دوري الأبطال… إذا استطعنا تحقيق الفوز، سنقترب بشكل كبير من التأهل للدور الثاني للبطولة».