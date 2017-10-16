﻿ريال «رونالدو» يتربص بتوتنهام «كاين»… والآلة التهديفية للسيتي تصطدم بنابولي

برلين – د ب أ: تتطلع ثمانية فرق، بينها ريال مدريد وتوتنهام الإنكليزي، إلى مواصلة انتصاراتها في دور المجموعات ل عندما تخوض الجولة الثالثة على مدار اليومين المقبلين، لكن الجولة الثالثة ستحرم أحدها على الأقل من مسلسل الانتصارات المتتالية، حيث يلتقي الريال وتوتنهام في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم ضمن المجموعة الثامنة في مواجهة صعبة على صدارة المجموعة.

ويتمتع الريال وتوتنهام بخط هجوم ناري جعلهما يقتسمان الصدارة بالتساوي في كل شيء، حيث سجلا ستة أهداف مقابل استقبال هدف واحد، ليتساوا في رصيد النقاط وعدد الأهداف المسجلة. وبخلاف الريال وتوتنهام، حققت ستة فرق أخرى الانتصار في أولى جولتين، وهي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشلسي وبرشلونة وباريس سان جيرمان وبشكتاش التركي. ويواجه توتنهام الاختبار الأصعب والتحدي الأكبر للكرة الإنكليزية في هذه الجولة عندما يحل ضيفا على الريال في مباراة مثيرة تشهد مواجهة خاصة بين اثنين من أبرز المهاجمين وهما هاري كاين نجم توتنهام ورونالدو نجم الريال. ويتفوق كاين على رونالدو في قائمة هدافي المسابقة الموسم الحالي حتى الآن برصيد خمسة أهداف في مباراتين مقابل أربعة أهداف لرونالدو، علما أن النجم البرتغالي يتصدر قائمة هدافي البطولة على مدار تاريخها. وينتظر ماوريسيو بوشيتينو مدرب توتنهام اختبارا قاسيا لفريقه، علما أن فريقه حقق انتصارين متتاليين بجدارة في الجولتين السابقتين حيث تغلب على بوروسيا دورتموند 3/1 وعلى آبويل نيقوسيا القبرصي 3/صفر. وقال بوشيتينو: «أعتقد أنه تحد كبير لنا في دوري الأبطال، إنها بطولة مختلفة… سنواجه أحد أفضل الفرق في العالم». وأضاف: «أعتقد أنه من المثير للجميع أن نلتقي الريال في سانتياغو برنابيو. أرى أنها ستكون مباراة صعبة للغاية». ويفتقد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال في هذه المباراة جهود لاعبيه دانيال كارفاخال وماتيو كوفاسيتش وغاريث بيل نجم توتنهام السابق، لكنه قد يستعيد حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس بعد تعافيه من الإصابة. كما ينتظر أن يشارك الكرواتي لوكا مودريتش قائد وسط الريال أمام فريقه السابق توتنهام. وفي المباراة الثانية، يلتقي أبويل نيقوسيا مع دورتموند.

وتشهد مباريات اليوم مواجهة مثيرة وصعبة بين مانشستر سيتي ونابولي متصدري الدوري الإنكليزي والإيطالي على الترتيب، حيث يلتقيان في المجموعة السادسة التي تشهد أيضا مواجهة فينورد الهولندي وشاختار دونيتسك الأوكراني. ويتصدر السيتي المجموعة بست نقاط مقابل ثلاث نقاط لنابولي وشاختار فيما يقبع فينورد في قاع المجموعة بلا نقاط. ويقدم السيتي أداء هجوميا وسجلا تهديفيا رائعا في الموسم الحالي حيث أحرز لاعبوه 37 هدفا في 11 مباراة بمختلف البطولات، ومنها الأهداف السبعة التي فاز بها على ستوك 7/2 في الدوري الإنكليزي السبت. وفي المجموعة الخامسة، يحل ليفربول الإنكليزي (نقطتان) ضيفا على ماريبور السلوفيني (نقطة واحدة) وأشبيلية الإسباني (أربع نقاط) ضيفا على سبارتاك موسكو الروسي (نقطتان). وفي المجموعة السابعة، يحل بشكتاش (ست نقاط) ضيفا على موناكو الفرنسي (نقطة واحدة) ويلتقي لايبزيغ الألماني (نقطة واحدة) بورتو البرتغالي (ثلاث نقاط).