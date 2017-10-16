﻿أول حادث اصطدام بين طائرة من دون طيار وأخرى تجارية

مونتريال ـ أ ف ب: اصطدمت طائرة من دون طيار بطائرة تجارية قرب مطار كيبيك في 12 تشرين الأول/أكتوبر في أول حادث من هذا النوع في كندا على ما أعلن وزير النقل مارك غارنو.

وقد ارتطمت الطائرة من دون طيار، بطائرة تابعة لشركة «سكاي جيت» كانت تقوم برحلة داخلة، لدى اقترابها من مطار جان-لوساج في كيبيك إلا انها تمكنت من الهبوط من دون أية مشكلة.

وقال الوزير في بيان «هذا أول حادث اصطدام بين طائرة من دون طيار وطائرة تجارية وانا أشعر بارتياح كبير لأن الطائرة تعرضت لأضرار طفيفة فقط وحطت بأمان».

وكانت الطــــائرة تنقل ستة ركاب وطاقمًا مؤلفًا من شخصين. وقد تعرضت للحادث عندما كانت على ارتفاع 450 مترا وعلى بعد ثلاثة كيلومترات من المطار على ما أوضح غارنو خــــلال مؤتمر صحافي مقتضب.

وقال إن الحادث «كان ليتسبب في عواقب كارثية» لو أن الطائرة من دون طيار ارتطمت بنافذة قمرة القيادة وأعاقت عمل الطيار أو بالمحرك خصوصا خلال المراحل الدقيقة للهبوط والإقلاع.

وذكر غارنو مستخدمي الطائرات من دون طيار بأن تعريض سلامة الطائرات للخطر يعرض المرتكب لغرامة قدرها 25 ألف دولار كندي (13500 يورو) أو لعقوبة سجن أو الاثنين معا.

واشار إلى أنه منذ مطلع السنة تبلغت وزارته بـ 1596 حادثا مرتبطا بطائرات من دون طيار من بينها 131 «مثيرة للقلق على صعيد سلامة الطيران».

وتمنع الأنظمة المرعية الإجراء في كندا راهنا تحليق طائرات من دون طيار على ارتفاع يزيد على 90 مترا وعلى مسافة تقل عن 5,5 كيلومتر عن أي مطار.

وأكد الوزير أن هذه التدابير موقتة وأن تشريعا نهائيا سيقر في العام المقبل.