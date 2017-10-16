﻿ثلاجة تلتقط «سيلفي» لنفسها وتسهل «قائمة» ما تحتاجونه

لندن – «القدس العربي»: هذه ثلاجة يمكنها أن تلتقط أيضا صور «السيلفي» وترسلها لك كي توفر عناء تفقد ما فيها؟. ابتكار سيجد طريقه سريعا في مطابخنا، حيث أعلنت شركة «سامسونغ» عن تصنيع ثلاجة «ذكية» يمكنها أن تفعل ذلك وترسلها لك كي تعرف محتواها وما ينقصك.

ووفق صحيفة «دايلي ميل» البريطانية فإن هذه الثلاجات ستكون متطورة إلى درجة أنها تتيح لمالكيها رؤية ما يوجد داخلها وترسل لهم الصور بشكل سريع وآمن. وذكرت الصحيفة أن الثلاجة تلتقط بنفسها «سناب سيلفي» لما بداخلها وترسلها لتحديد قائمة المشتريات.

ولدى ثلاجة «فاميلي هاب» البالغ سعرها 4000 جنيه إسترليني، ثلاث كاميرات لالتقاط صور داخلية لمحتوى كل رف من أرفف الثلاجة على حدة، في كل مرة يفتح ويغلق فيها باب الثلاجة، ثم يرسل الصورة مباشرة إلى هاتف المستخدم.