﻿الشوكولاتة «كبيرة الحجم» ستحظر في مستشفيات إنكلترا

لندن ـ «القدس العربي»: في قرار جديد، أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا «حظر» بيع شرائح الشيكولاتة «كبيرة الحجم» داخل المستشفيات والمراكز الصحية. وذكرت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) أن هذا الحظر، سينفذ وفقا لخطة توجيهية. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية سيمون ستيفنز إن شرائح الشيكولاتة التي تباع في المستشفيات يجب أن تتضمن 250 سعرا حراريًا بحد أقصى» وبهذا سيحظر القرار علب الهدايا المقفلة كلها، وستعمل إدارات المستشفيات على دعم هذا القرار وتسهيله وتطبيق خطط مالية للنفاذ إليه.

ووفق «بي بي سي» فإن الخطط المقدمة مع القرار، تقضي أن يتم تعديل «عرض وتقديم» الشطائر «السندويشات» الجاهزة، كي تخفض فيها السعر الحرارية ولا تتجاوز الـ 405 غرامات من الدهون المشبعة، كحد أقصى لكل 100 غرام.