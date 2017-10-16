﻿«دببة جائعة» في أقصى الشرق الروسي

موسكوـ أ ف ب: تقترب أعداد كبيرة من الدببة الجائعة العدائية من البشر وقد قتلت شخصين في أقصى الشرق الروسي بسبب انحسار مصادر الطعام المتاحة لها، على ما أفاد عامل في الغابات أمس الاثنين. وكانت سلطات الغابات في جزيرة ساخالين أعلنت الأسبوع الماضي القضاء على 83 دبًا بالرصاص بسبب تشكيلها خطرا على البشر، وهو رقم يعكس ازديادا بواقع ثلاث مرات مقارنة مع العام الماضي. وقال عامل الغابات طالبا عدم الكشف عن اسمه «هذا الأمر غير مسبوق».

وأشار إلى وجود «نقص في أعداد الأسماك وثمار التوت والجوز» عازيًا جزءا من هذا الوضع إلى الصيد المفرط لأسماك السلمون المحلية. وأضاف «ما كان يجب نصب أي شباك للصيد خلال هذا الصيف بسبب العدد الضئيل من الأسماك غير أنهم مع ذلك نصبوها». وتقتات الدببة التي تخرج إلى القرى بحثا عن الطعام، على الكلاب، كما أن أحدها قام بعضّ يد رجل مؤخرا. وتابع العامل قائلا «في هذا الوقت من السنة يُفترض أن تكون الدببة كتلا من الدهون غير أن هذه الحيوانات تفتقر إلى الدهون بالكامل تقريبا».