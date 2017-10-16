﻿أثينا تحولت إلى ملتقى دولي لفنون الشارع

أثينا ـ ا ف ب: يؤكد رسام الغرافيتي المشهور في أثينا كاكاو روكس أن «كل جدار في مبنى مهجور يشكل لوحة لنا» مفسرا كيف تحولت العاصمة اليونانية التي ضربتها الأزمة الاقتصادية وأزمة المهاجرين ، إلى «ملتقى» دولي لفنون الشارع. في العقد الأخير شكل وسط المدينة الذي تنتشر فيه المتاجر المغلقة والمنازل المهجورة مسرحا مثاليا لفنانين استفادوا من الايجارات المتدنية للإقامة فيه أو الرسم في الأحياء الفقيرة.

وعندما كان الوضع الاقتصادي المنهار في اليونان يطغى على أخبار الصحف، جسدت رسوم الغرافيتي التي شكلت مرآة للبؤس والغضب وخيبات الأمل، التظاهرات الضخمة التي نظمت في ساحة سينتاغما أمام البرلمان أو لاحقا في مخيمات اللاجئين على الشواطئ.

واستثمر «اينو «ولوتيك» وكاكاو روكس و«دبليو دي» (وايلد دروينغ) والكثير من الفنانين الآخرين هذه الشهرة ويواصلون وجودهم في الشوارع ناقلين يوميات مرحلة ما بعد الأزمة مع رسوم ملونة أكثر واستشرافية. ويأتي الكثير من الفنانين الأجانب الى أثينا راهنا لترك بصماتهم فيها.

وللسنة الثالثة على التوالي تنظم وكالة «الترناتيف اثينز» السياحية نزهات مع رسامي غرافيتي للسماح للسياح بفهم «الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمدينة». وتوضح تينا كيرياكي المسؤولة عن الشركة «بدأت أثينا تنمي هُوية أكثر انفتاحا (..) فهي لم تعد مرتبطة فقط بآثار العصور القديمة مثل البارثينون والسياح ولا سيما من أوروبا الشمالية يهتمون بيوميات المدينة التي تروى على الجدران». ويرى نيك كاريسون الذي كان مفوضا لمعرض أقيم قبل فترة قصيرة بعنوان «فنانو أثينا: مدينة واقعة في أزمة» أن العاصمة اليونانية «تتميز عن المدن الأوروبية الأخرى من خلال تساهل سلطاتها إزاء فن الشارع بسبب غياب تشريعات صارمة في هذا المجال».

ويوضح «هذا يوفر مساحة لإبداع الفنانين كما كان يحصل في الماضي في أحياء مهجورة في لندن وامستردام وبرشلونة وكوبنهاغن وبرلين وبرلين». وقد نظمت هذا المعرض مؤسستان ألمانية ويونانية وجمع أعمالا (لوحات ومنشآت ورسوم انجزت على جدران أثينا) لـ 14 فنانا نفذت خلال الأزمة.

وكان الهدف حسب يورغو يورغاكوبولوس أحد مسؤولي المعرض «دراسة العلاقة بين الأزمة والفن على خلفية بروز مجموعات جديدة من الفنانين».

ويضيف «إننا نعيش ربيعا فنيا خاصا. المستقبل سيحدد ما إذا كان سيستحيل حركة عالمية الطابع أو أنه سيبقى قضية داخلية مكتوب لها الزوال».