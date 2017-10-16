﻿ حسين فهمي: تعرضت مرارا لتحرش جنسي من نساء وطلبت الأمن

لندن ـ «القدس العربي»: في تصريح صادم، أكد الفنان المصري حسين فهمي تعرضه مرارا لحوادث تحرش من نساء. وفي وقت تزداد فيه اليوم، قصص التحرش الجنسي والفضائح المسربة عن مشاهير تعرضوا لحوادث مماثلة، قال النجم المصري المعروف بوسامته والذي كرمه مهرجان الجونة ومهرجان الاسكندرية ، إنه تعرض لتحرش صريح وواضح من نساء داخل مصعد بناء.

وتناقل مستخدمون فيديو مقابلته مع قناة «أون إي» في برنامج «أنا وأنا» حيث أكد أنه أثناء وجوده في مصعد مع نساء بعد حفلة عرس، قامت تلك النساء بالاقتراب منه والتحرش به جسديا، فما كان منه إلا أن طلب رجال الأمن للتدخل.

وأوضح أنه في حياته كلها لم يتحرش بأي سيدة ولا يستطيع حتى «معاكسة أي ست» لأنه لا يعرف، كما قال. وأشار فهمي إلى أن الجمال ليس أول صفة تجذبه إلى النساء كما يظن بعضهم، موضحا: «بالعكس ثقافة السيدة. ثم خفة دمها. تجعلني أقع في حبها».

ولد حسين فهمي في القاهرة، وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 1963 ودرس الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن عاد اكتشفه حسن الإمام ممثلا فأرجأ مشروع الإخراج واتجه للتمثيل في السينما والمسرح والتلفزيون.