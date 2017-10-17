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مقتل 11 مسلحًا باشتباكات بين “الدولة” و”طالبان” شمالي أفغانستان

Oct 17, 2017

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“القدس العربي”- وكالات: قتل 11 مسلحًا في اشتباكات وقعت بين تنظيمي “الدولة الاسلامية” (داعش)، وطالبان، في ولاية جوزجان شمالي أفغانستان.

وفي تصريح للأناضول، قال محمد رضا غفوري، متحدث ولاية جوزجان، إن الاشتباكات وقعت بين التنظيمين في منطقتي “هيطاي صاي، و”جار صاي”، وأنها استمرت لـ4 ساعات.

ولفت إلى أن خمسة من مسلحي داعش، قتلوا وأُصيب 8، بينما قتل 6 من عناصر حركة طالبان، وأُصيب 7 آخرون في الاشتباكات.

ولم يصدر عن التنظيمين أي بيان بخصوص الحادث.

تجدر الإشارة أن اشتباكات وقعت من قبل بين التنظيمين في بلدتي “كوش تبه”، و”ديرزاب” بأفغانستان.

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