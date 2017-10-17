واشنطن: انتخابات فنزويلا لم تكن حرة ولا نزيهة

“القدس العربي”- وكالات: نددت الولايات المتحدة الاثنين بالانتخابات الاقليمية التي جرت في فنزويلا الاحد، مؤكدة انها “لم تكن حرة ولا نزيهة”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “طالما يواصل نظام مادورو التصرف كديكتاتورية استبدادية، سنستمر في العمل مع المجتمع الدولي ونستخدم كل ثقل القوة الاقتصادية والدبلوماسية الأمريكية لدعم الفنزويليين في جهودهم لاستعادة ديمقراطيتهم”.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تحقيق فوز ساحق في انتخابات مجالس الولايات التي استقطبت اهتماما كبيرا، بناء على نتائج رسمية سارعت المعارضة الى رفضها.

وفاز حزب مادورو الاشتراكي بـ17 ولاية من اصل ولايات فنزويلا ال23، فيما فاز تحالف المعارضة “طاولة الوحدة الديمقراطية” بخمس ولايات فقط، ولا تزال هناك ولاية لم تُحسم نتيجتها بحسب ما اعلن المجلس الوطني للانتخابات.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها أن واشنطن “تشيد بروح الشجاعة والعزم والارادة التي تمتع بها الفنزويليون حاولوا ممارسة حقهم الدستوري” ولكن “صوتهم لم يُسمع″.

وأكد البيان الأمريكي ان الانتخابات شابتها مخالفات عديدة منها عدم وجود مراقبين دوليين “مستقلين وجديرين بالثقة” وقلة اعداد ماكينات الاقتراع في الاحياء المعروفة بتأييدها للمعارضة او تغيير اماكن مكاتب الاقتراع في اللحظة الاخيرة ومن دون انذار مسبق.

من جهتها، طلبت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي بإجراء “تدقيق في العملية الانتخابية” في فنزويلا.