مفاوضات جديدة لإقامة محمية بحرية شاسعة في انتركتيكا

“القدس العربي” – وكالات: أعادت استراليا وفرنسا الاثنين، اطلاق جهودهما لإقامة محمية بحرية شاسعة في مياه القارة القطبية الجنوبية، مع الأمل في الإفادة من نجاح اتفاق تاريخي تم التوصل اليه في 2016 لإقامة منطقة محمية أخرى.

وتعقد الدول الأعضاء ال25 في لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتركتيكا قمتها السنوية في هوبارت على جزيرة تاسمانيا الاسترالية والتي تستمر حتى 27 تشرين الاول/اكتوبر.

وفي 2016، حصل اجماع على اقامة أكبر محمية بحرية في العالم في بحر روس على أكثر من 1,55 مليون كيلومتر مربع. هذا المشروع تم التقدم به من نيوزيلندا والولايات المتحدة.

غير أن لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتركتيكا لم تتوصل إلى اجماع على مشروع ثان قدمته فرنسا واستراليا ويتناول محمية أخرى تغطي مساحة مليون كيلومتر مربع في شرق انتركتيكا.

وقالت اندريا كافاناغ المكلفة شؤون انتركتيكا في منظمة بيو تشاريتابل ترستس″ غير الحكومية إن “اتخاذ قرار هذه السنة بإنشاء محمية بحرية في شرق انتركتيكا من شأنه السماح حقاً بالتقدم في اتجاه هدف اقامة شبكة كاملة من المحميات البحرية في العام 2020″.

وتعرّف لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتركتيكا المحميات البحرية بأنها مناطق بحرية تخضع فيها الموارد الطبيعية لحماية كاملة أو جزئية.

وتهدف هذه المناطق إلى حماية الأجناس البحرية والتنوع الحيوي ومناطق السكن الطبيعية لهذه الأجناس ومصادر غذائها وفي بعض الحالات الحفاظ على مواقع تاريخية وثقافية.

ويعود مشروع اقامة شبكة محميات بحرية في المحيط المتجمد الجنوبي للعام 2009. غير أن المفاوضات الرامية لإنشائها كانت شاقة خصوصاً بسبب المواقف التعطيلية من الصين وروسيا في شأن مسألة حقوق الصيد.