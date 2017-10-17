لوفرين مدافع ليفربول يتهم لوكاكو بتعمد ركل وجهه

(رويترز): اتهم ديان لوفرين مدافع ليفربول منافسه روميلو لوكاكو بأنه تعمد ركله في وجهه خلال التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت الماضي.

واصطدمت قدم لوكاكو بعين لوفرين اليسرى بعد كرة مشتركة من المدافع الكرواتي قبل نهاية الشوط الأول وأيد الاتحاد الإنجليزي قرار الحكم مارتن أتكنسون بعدم فرض أي عقوبة على لوكاكو.

وقال لوفرين في مؤتمر صحفي قبل مباراة ليفربول أمام ماريبور في دوري أبطال أوروبا “لقد حاولت انتزاع الكرة ثم قفز من فوقي وكان بوسعه أن يتجنبني”.

وأضاف “وجهة نظري بكل أمانة أنه تعمد ما فعله. حدث ذلك في وجهي”.

وتابع “إذا كانت الواقعة طبيعية لتقدم بالاعتذار بعد ذلك. رأيته متوترا خلال المباراة وربما كان ذلك السبب”.

وواصل لوفرين “هذا ما حدث في الملعب ولقد انتهى الأمر. لا يمكنني تغيير ذلك. حدث ما حدث وهذه كرة القدم”.

وتعادل ليفربول في أول مباراتين بالمجموعة الخامسة في دوري الأبطال مع أشبيلية وسبارتاك موسكو.