نفوق فيلين من فصيل نادر في إندونيسيا صعقا بالكهرباء

(د ب أ): ذكر تقرير إعلامي إندوينسي الثلاثاء أن اثنين من فيلة سومطرة النادرة نفقا صعقا بالكهرباء بعد ملامستهما لسياج كهربائي في إقليم أتشيه الإندونيسي.

وقال سابتو آجي برابو، مدير هيئة الحفاظ على الطبيعة، لوكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) إنه تم العثور على الفيلين بعد نفوقهما في منطقة أتشيه الشرقية دون انتزاع أنيابهما.

ويشار إلى أن السكان المحليين يقومون بتثبيت أسيجة مكهربة حول حقولهم لمنع هجمات الحيوانات البرية.

وهناك ما يزيد قليلا على ثلاثة آلاف حيوان من فيل سومطرة في الحياة البرية، وفقا للصندوق العالمي للحفاظ على الحياة البرية. ويصنف الصندوق تلك الحيوانات بأنها مهددة بالانقراض بشدة.

ويقول الصندوق إن فقد تلك الحيوانات لموطنها بسبب قطع الأشجار والأنشطة الصناعية يجبرها على مداهمة المحاصيل بحثا عن الطعام، مما يؤدي إلى صراعات مع المجتمعات المحلية.