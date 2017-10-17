حصيلة ضحايا فيضانات فيتنام ترتفع إلى 75 قتيلا

“القدس العربي” – وكالات: ذكرت السلطات الفيتنامية الثلاثاء، إن رجال الإنقاذ عثروا على جثث ثلاثة أشخاص آخرين بعد فيضانات مفاجئة في فيتنام، مما يرفع حصيلة الضحايا إلى 75 شخصاً، بينما لا يزال 28 شخصاً آخرين في عداد المفقودين.

وسقطت أمطار بلغ منسوبها نحو 700 مليمتر في المناطق الوسطى والشمالية في فيتنام الأسبوع الماضي نتيجة لمنخفض جوي مداري، وفقاً لما أظهرته بيانات اللجنة المركزية للسيطرة على الكوارث الطبيعية.

وسقط 13 شخصاً من الضحايا في إقليم هوا بينه صباح الخميس الماضي عندما طمرت منازلهم بسبب انهيار أرضى أثناء نومهم، وفقاً لما ذكرته هيئة الوقاية من الكوارث. ولا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين جراء ذلك.

وانتشلت فرق الإنقاذ جثة يعتقد أنها لواحد من اثنين من حرس الحدود تردد أنهما فقدا في إقليم ثانه هوا، قبل أسبوع.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار الثلاثاء.