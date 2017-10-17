قلعة “أوج حصار” التركية.. ناطحة سحاب عمرها ألفا عام

(الأناضول): بولاية نوشهير وسط تركيا، تستقبل قلعة “أوج حصار/ Uçhisar” المتشكلة من حمم بركانية، آلاف السواح الأجانب سنويا.

القلعة الواقعة ضمن منطقة كبادوكيا التاريخية، تكونت وتشكلت بفعل حمم قذفتها براكين قبل ملايين السنين.

إلا أن أهمية القلعة تأتي نظرًا، لارتفاعها البالغ 179 مترًا، ولاستخدامها قبل ألفي عام في الفترة الرومانية كمركز للرصد.

كما أن القلعة استخدمت في الفترتين السلجوقية (1037 – 1194)، والعثمانية (1299- 1923)، كموقع عسكري بسبب ارتفاعها.

ويصف السكان المحليون القلعة بأنها ناطحة سحاب طبيعية، وكانوا يستخدمونها للسكن حتى ستينات القرن الماضي.

وفي حديث للأناضول، قال علي قره أصلان، رئيس بلدية “أوج حصار” إن القلعة تعتبر أحد أهم المواقع الأثرية في مدينة كبادوكيا التاريخية.

وأوضح أنه يمكن للسياح والزائرين مشاهدة موقع كبادوكيا من فوق قمة القلعة.

وأضاف قره أصلان أنه نظرا لارتفاع القلعة الشاهق، توحي لك بأنك فوق ناطحة سحاب.

وأكد أن عدد السيااح الذين زاروا القلعة منذ مطلع العام الحالي، بلغ 170 ألف شخصا.