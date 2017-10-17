برشلونة يبحث عن انتصار ثالث له في أبطال أوروبا

(الأناضول): يستضيف فريق برشلونة (البارسا) الإسباني، الأربعاء، على ملعبه “كامب نو” نظيره أولمبياكوس اليوناني في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستكون المباراة بمثابة نزهة للفريق الكتالوني الذي يبحث عن الانتصار الثالث والاقتراب خطوات من التأهل للدور التالي من البطولة خاصة وأنه يمتلك في جعبته 6 نقاط.

وحذّر أرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق الكتالوني، لاعبيه من التهاون بالمنافس أو التقليل من شأنه وخوض المباراة بمنتهى الجدية منذ البداية ومحاولة إحراز هدف مبكر يربكون به الضيوف.

ويعتمد فالفيردي على مجموعة من النجوم في مقدمتهم الثنائي الهجومي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأورغوياني لويس سواريز.

ويتسلح برشلونة بالتاريخ في مواجهاته مع الأندية اليونانية حيث يتفوق الفريق الكتالوني على الأندية اليونانية فى المسابقات الأوروبية، إذ حقق 9 انتصارات، وتعادلًا وحيدًا، من أصل 12 مباراة خاضها أمام أندية “أحفاد الإغريق”، بينما تذوق مرارة الهزيمة في مباراتين.

أما أولمبياكوس فيتمسك بالأمل الأخير في محاولة إنعاش آمال التأهل للدور الثاني، وتحقيق انتصاره الأول في النسخة الحالية للبطولة القارية بعد هزيمتين متتاليتين.

ومواجهة الغد هي الأولى بين الفريقين حيث لم يسبق لهما أن لعبا معًا.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، يستضيف يوفينتوس الإيطالي (السيدة العجوز)، نظيره سبورتنغ لشبونة البرتغالي في صراع من نوع خاص بين الفريقين، فكلاهما يمتلك في رصيده ثلاث نقاط ويسعى لتحقيق انتصاره الثاني في البطولة.

ويسعى فريق “السيدة العجوز″ للفوز، كي يخرج من كبوة الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها بالدوري الإيطالي (الكالتشيو) من لاتسيو بهدف لاثنين، وتراجعه للمركز الثالث في جدول الترتيب، ليصالح جماهيره من خلال تحقيق الفوز في لقاء الغد.

ويعول أليغري، المدير الفني ليوفينتوس على الثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا وغونزالو هيغواين في خط الهجوم.

المواجهة هي الأولى بين الفريقين حيث لم يسبق لهما أن لعبا مع بعضهما البعض.