الجيش التركي يعلن مقتل اثنين من جنوده بانفجار في شمال العراق

“القدس العربي”- وكالات: قالت القوات المسلحة التركية الثلاثاء إن جنديين تركيين قتلا وأصيب آخران في وقت متأخر الاثنين عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعها مسلحون من حزب العمال الكردستاني في منطقة زاب بشمال العراق.

وأضافت أن القوات الجوية التركية نفذت عقب ذلك ضربات جوية في المنطقة ذاتها بشمال العراق مما أدى إلى مقتل ثمانية من مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وأفاد بيان الجيش التركي أن الانفجار ليس له صلة بانفجار آخر وقع صباح الاثنين في شمال العراق وأدى أيضا إلى مقتل جنديين.