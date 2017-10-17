مقتل 30 شخصا على الأقل من قوات الأمن الأفغانية في هجمات شرقي البلاد

“القدس العربي”- وكالات: أكد مسؤولون محليون مقتل ما لا يقل عن 30 فردا من قوات الأمن الأفغانية في هجمات وتفجيرات متزامنة نفذها مسلحون من حركة طالبان في إقليمين بشرق البلاد.

وقال محمد قاسم ديسوال حاكم منطقة أندار بإقليم غازني إن نحو 300 من مقاتلي طالبان هاجموا مركز المنطقة في الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت جرينتش).

وقال عبد الله كرمان عضو مجلس الإقليم إن مسلحا من طالبان اقتحم بمركبة عسكرية مسروقة مفخخة مقر حاكم المنطقة ومقر الشرطة. ولقي 14 من القوات الأفغانية حتفهم وأصيب تسعة آخرون جراء الانفجار.

وأضاف كرمان أن المسلحين هاجموا في الوقت نفسه نقطتين أمنيتين، ما أسفر عن مقتل 16 فردا آخرين.

وتحدث كرمان عن احتمال ارتفاع عدد الضحايا، مشيرا إلى أن وحدة تم إرسالها لتعزيز الوضع في أندار تعرضت أيضا لكمين، ما أسفر عن مقتل أو إصابة ثمانية من أفراد الوحدة.

في غضون ذلك، وقع انفجاران في مدينة جارديز عاصمة إقليم باكتيا بشرق البلاد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن قوات خاصة طوقت المنطقة، مضيفا أنه تم قتل اثنين من المسلحين حتى الآن.