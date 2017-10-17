وزير خارجية باكستان: على أمريكا التوقف عن شن هجمات جوية خلال مباحثات السلام الأفغانية

“القدس العربي” – وكالات: طالب وزير الخارجية الباكستاني خواجه آصف الولايات المتحدة الأمريكية، بالتوقف عن شن هجمات جوية بطائرات بدون طيار في الوقت الحالي في ظل المحاولات الجارية لاستئناف مباحثات السلام بين الحكومة الأفغانية والمسلحين.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن آصف القول الثلاثاء، إنه يأمل أن تتوصل مجموعة التنسيق الرباعية المجتمعة في مسقط عاصمة سلطنة عمان، لسبل لإحياء مباحثات السلام مع مسلحي حركة طالبان أفغانستان. وقال ” ولكن على أمريكا أن تتوقف عن شن هجمات جوية في أي مكان بأفغانستان وباكستان”.

ويشار إلى أن مجموعة التنسيق الرباعية تتألف من أفغانستان والصين وباكستان والولايات المتحدة . وقد بدأ اجتماع المجموعة الاثنين.

وتهدف مجموعة التنسيق إلى وضع خارطة طريق تؤدى إلى مشاركة حركة طالبان في المفاوضات، ولكنها لم تنجح في هذا حتى الآن.