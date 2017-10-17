الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينياً في الضفة الغربية

“القدس العربي” – وكالات: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الإثنين الثلاثاء، 13 فلسطينياً في الضفة الغربية.

وقال الجيش، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنه اعتقل الفلسطينيين بشبهة “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

فيما أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن الاعتقالات شملت أسرى محررين، وجرت في مدينة دورا (جنوبي محافظة الخليل)، ومخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله، ومخيم الدهيشة جنوبي مدينة بيت لحم، ومخيم جنين للاجئين غربي مدينة جنين، إضافة إلى أحياء وقرى وبلدات في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6 آلاف و400 أسير، منهم 62 سيدة، بينهن 10 قاصرات، ونحو 300 طفل، و450 أسيراً إدارياً بدون محاكمة، و12 نائباً في المجلس التشريعي (البرلمان)، حسب بيانات فلسطينية رسمية.