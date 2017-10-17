دوتيرتي يعلن “تحرير” مراوي

“القدس العربي” – وكالات: أعلن الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الثلاثاء، أن مدينة مراوي بجنوب البلاد “حررت من الإرهابيين” بعد معارك مستمرة منذ خمسة أشهر لإنهاء سيطرة مقاتلين إسلاميين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية على أحياء كاملة من المدينة.

وجاء هذا الإعلان في كلمة وجهها دوتيرتي إلى القوات العسكرية التي تخوض المعارك في مراوي، أكبر مدينة مسلمة في هذه الدولة التي تعد غالبية كاثوليكية.

وقال دوتيرتي “أعلن مراوي محررة من الإرهابيين” وذلك بعد قليل على سماع انفجارات وإطلاق نار في المدينة.

وكان الجيش أعلن قبل ساعات أنه ما زال يبحث عن عشرين إلى ثلاثين مقاتلاً في مناطقة المعارك، بينهم الماليزي محمود أحمد الذي شارك في التخطيط للهجوم على مراوي.

واعلن وزير الدفاع الفيليبيني دلفين لورنزانا الاثنين قتل زعيم تنظيم الدولة الاسلامية في جنوب شرق آسيا إيسنيلون هابيلون، المدرج على لائحة الولايات المتحدة “لاكثر الارهابيين المطلوبين”، وعمر ماوتي الذي قاد مع هابيلون الهجوم على مراوي في 23 أيار/مايو بعد محاولة فاشلة من السلطات لاعتقال الأخير.