جولة جديدة من مفاوضات أستانة حول سوريا قبل نهاية أكتوبر ومصر مدعوة بصفة مراقب

“القدس العربي” – وكالات: صرح مصدر مصري، بأن القاهرة تلقت دعوة للمشاركة في الجولة القادمة من محادثات أستانة حول سوريا، والمقررة قبل نهاية تشرين أول/أكتوبر الجاري.

ونقلت وكالة “تاس″ الروسية عن المصدر، الذي وصفته بأنها مطلع على مجريات الأمور حول تسوية الوضع في سوريا، القول :”تمت دعوة مصر للمشاركة في عملية أستانة بصفة مراقب … ومن المتوقع أن تنضم مصر للمفاوضات”.

وكان حسين أنصاري نائب وزير الخارجية الإيراني قال في أعقاب الجولة السادسة من محادثات أستانة، والتي عقدت منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، أن الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) تجري مشاورات بشأن إرسال دعوات إلى مراقبين جدد لعملية أستانة. وأشار المبعوث الرئاسي الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرنتيف إلى أن الصين والإمارات العربية المتحدة ومصر والعراق ولبنان يمكن أن تقوم بدور مراقبين.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر عقد الجولة القادمة من المحادثات أواخر تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وكان تم الإعلام قبل أيام في القاهرة عن التوصل لاتفاق جديد لخفض التصعيد في جنوب دمشق بين روسيا وعدد من الفصائل على رأسها جيش الإسلام، وذلك برعاية مصرية.