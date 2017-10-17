القوات العراقية تسيطر على حقول باي حسن النفطية في كركوك

“القدس العربي” – وكالات: أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، بأن قوات الحكومية الاتحادية سيطرت بالكامل على حقول باي حسن النفطية شمال غربي محافظة كركوك، شمالي البلاد، بعد انسحاب قوات البيشمركة من مواقعها.

وقال الملازم في قوات الرد السريع، خالد سهيل الناصري، لـ”الأناضول”، إن “وحدات من قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات من الحشد الشعبي فرضت سيطرتها الكاملة على حقول نفط باي حسن”.

وأضاف الناصري أن “قوات البيشمركة التي كانت تتولى مهمة حماية الحقول النفطية انسحبت منها مع وصول قطعات القوات الاتحادية إلى المنطقة”، مؤكداً أن “السيطرة على الحقول النفطية تم بدون قتال”.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء الإثنين، إحكام سيطرتها الكاملة على مدينة كركوك، مركز المحافظة، والمناطق المحيطة بها، خلال أقل من يوم (17 ساعة)، لتنهي بذلك وجود قوات البيشمركة (قوات إقليم الشمال) في المنطقة منذ 2014.

كان البرلمان العراقي صوت على قرارات في سبتمبر/أيلول الماضي تضمنت إجراءات ضد الإقليم في أعقاب استفتاء الانفصال الباطل، الذي جرى يوم 25 من الشهر ذاته.

ومن بين تلك القرارات، إلزام الحكومة الاتحادية بنشر قوات في المناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها كركوك.

وترفض بغداد إجراء أي حوار مع إقليم الشمال، إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء الباطل الذي تؤكد الحكومة العراقية أنه غير دستوري، وترفض التعامل مع نتائجه.

وسيطرت البيشمركة على كركوك والمناطق المحيطة بها في أعقاب انسحاب الجيش العراقي منها أمام اجتياح تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) شمال وغربي البلاد صيف 2014.