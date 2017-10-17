تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الإسبانية بعد إقلاعها

“القدس العربي” – وكالات: تحطمت الثلاثاء طائرة عسكرية من طراز “إف18-”، بعد إقلاعها من قاعدة جوية تقع بالقرب من مدريد، وذلك بحسب ما قالته وزارة الدفاع الإسبانية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ).

وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن سبب وقوع الحادث ومصير الطيار غير معروفين بعد.

ويشار إلى أن حادث تحطم الطائرة العسكرية هو الثاني الذي يقع خلال أقل من أسبوع، حيث سقطت طائرة من طراز “يوروفايتر” على الارض في 12 تشرين أول/أكتوبر الجاري، ما أسفر عن مقتل طيارها، بعد انتهاء مشاركته في استعراض عسكري بمناسبة العيد الوطني بإسبانيا.