إيران تعتبر الدعم الأوروبي للاتفاق النووي “إنجازا سياسيا”

طهران- (د ب أ): رحب الرئيس الإيراني حسن روحاني بالدعم الأوروبي للاتفاق النووي بين بلاده والقوى الدولية، وذلك بعدما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكوكا حول التزام الولايات المتحدة بالاتفاق.

وقال روحاني في بيان على موقع الرئاسة الثلاثاء إن “الإجماع على دعم الاتفاق، وخاصة من جانب الأوروبيين، هو إنجاز سياسي مهم لإيران”.

وأكد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين عزمهم على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وذلك بعدما أعلن ترامب أنه سيطالب الكونغرس بتشديد القوانين الأمريكية التي تستهدف إيران. إلا أن ترامب لم يعلن صراحة الانسحاب من الاتفاق النووي بصورة كاملة.

وبعد إعلانه، أكدت العديد من الدول الحليفة للولايات المتحدة، ومن بينهما فرنسا وألمانيا وبريطانيا، دعمها للاتفاق.

وأشار روحاني إلى أن إنجازا آخرا يتعلق بالاتفاق هو أنه عزل ترامب، الذي يتطلع إلى تخريب الاتفاق.