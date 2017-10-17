واشنطن تؤكد مقتل “عشرات” المقاتلين بتنظيم الدولة في غارة على معسكرات تدريب في اليمن

“القدس العربي”- وكالات: أكد الجيش الأمريكي مقتل عشرات المقاتلين من تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في أول غارات نفذتها طائرات بدون طيار ضد التنظيم في اليمن.

وأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى التي تشرف على القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة في بيان أن “القوات الأمريكية قتلت العشرات من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية في غارة على معسكري تدريب (…) في محافظة البيضاء في اليمن ما حال دون تدريب التنظيم لمقاتلين جدد”.

وتابع البيان ان “تنظيم الدولة الاسلامية يستخدم هذه المعسكرات لتدريب ناشطين على الصمود وايضا على شن هجمات ارهابية من خلال استخدام (بنادق هجومية من طراز) ايه كي 47 ورشاشات وقاذفات صواريخ”.

وكانت مصادر أمنية أعلنت قبلها مقتل واصابة العديد من الجهاديين بغارتين نفذتهما طائرات بدون طيار.

وكثفت الولايات المتحدة من غاراتها باستخدام الطائرات المسيرة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه مطلع العام الجاري.

لكنها أول مرة تعلن مصادر أمنية على ارتباط بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا شن غارات ضد مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية في البلاد.

وقال شهود عيان إن قادة قبليين منعوا قرويين من الاقتراب من المنطقة في محافظة البيضاء في وسط اليمن لانتشال جثث القتلى وانقاذ الجرحى خشيه حدوث ضربات أخرى.

وأوضح سكان محليون أن المعسكرين يحملان اسمي قائدين في التنظيم قتلا في ضربة جوية أمريكية الصيف الماضي وهما قائد التنظيم في اليمن ابو بلال الحربي والناطق الدولي باسم التنظيم ابو محمد العدناني.

واستغل تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) وتنظيم القاعدة في اليمن الحرب بين الحكومة التي تدعمها السعودية والمتمردين الحوثيين لتعزيز نفوذهما في مناطق عديدة في شرق وجنوب اليمن.

وقتل 8673 شخصا واصيب 58636 آخرون اغلبهم مدنيون منذ تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في الأزمة في اذار/ مارس 2015.