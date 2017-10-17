أرسنال يسعى لبيع أوزيل في فترة الانتقالات المقبلة

(د ب أ): أكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن مسؤولي نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أخفقوا في إقناع اللاعب الألماني مسعود أوزيل بشروط عقده الجديد وبدأوا على إثر ذلك في البحث عن ناد آخر لشرائه في خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان نادي مانشستر سيتي قد أعرب عن رغبته في الحصول على خدمات نجم أرسنال أليكسيس سانشيز، حيث يتطلع المدير الفني للفريق، الأسباني جوسيب جوارديولا، إلى استكمال خطه الهجومي بالتعاقد مع لاعب منتخب تشيلي.

ولكن الأمر بالنسبة لأوزيل يختلف بعض الشيء، فقد تراجعت الكثير من الأندية عن فكرة التعاقد مع اللاعب الألماني بسبب مطالبه المالية المبالغ فيها، على رأسها انتر ميلان الإيطالي.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن صانع الألعاب الألماني (29 عاما) يرغب في الحصول على راتب يقدر بـ330 ألف جنية استرليني أسبوعيا، وهو ما قد يضر كثيرا بهيكل الأجور داخل أرسنال.