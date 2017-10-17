الحكومة الفلسطينية تطلب دعماً مالياً لتسريع إعادة إعمار غزة

“القدس العربي” – وكالات: طالبت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، الدول العربية والمانحة، بتقديم أموال وتبرعات، بهدف تمكينها من “تلبية التزاماتها المتزايدة لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتلبية احتياجات السكان”.

وأوضح بيان صدر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، وصل وكالة الأناضول نسخة منه:” بتعليمات من الرئيس محمود عباس، سنسخر كافة الإمكانيات لتلبية احتياجات السكان في قطاع غزة”.

وتُقدر تكلفة إعادة إعمار غزة، وفق أرقام المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار(رسمي)، بـ 7.8 مليار دولار أمريكي.

وكان مؤتمر القاهرة الدولي (2014)، قد خرج بتعهدات لإعادة إعمار غزة بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي، وصل منها أقل من 50 بالمائة، بحسب بيانات رسمية لرئاسة الوزراء الفلسطينية.

وجددت الحكومة التأكيد على جاهزيتها، لاستلام إدارة قطاع غزة.

وأعلنت عن البدء في “إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية في القطاع، وبدء عمل اللجان المختصة بالمؤسسات والمعابر والأمن”.

كما قررت استئناف اجتماعاتها الأسبوعية بشكل دوري بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكثيف التواجد الحكومي بغزة.

ووقعت حركتا “فتح” و”حماس″، الخميس الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، اتفاق مصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون قطاع غزة، وفق جدول زمني.