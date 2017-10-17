ما بين الثناء والنقد… كيف يمكن للآباء أن يقولوا الصواب لأطفالهم

“القدس العربي” – وكالات: يبدأ الأطفال بمقارنة أنفسهم بالآخرين وهم في الروضة، هل يستطيع أقرانهم الركض أسرع، وصنع مشغولات يدوية أكثر جمالاً أو القراءة أفضل؟ هل يتلقون المزيد من المديح؟

التوق إلى الاعتراف بمهاراتهم يبدأ في سن مبكرة. وعندما يحدث هذا غالباً ما يحتار الآباء في الطريقة الصحيحة للإشادة بالأطفال ونقدهم نقداً بناءً ومساعدة صغارهم في التعامل مع الهزيمة وغيرها من المشاكل.

الكثير من هذا الأمر يتعلق بالتواصل الجيد.

“يتوقف تقدير الذات، بين عوامل أخرى، على كيف نجيب لأنفسنا على السؤالين: ما الذي أنا جيد فيه؟ ما الذي لست جيداً فيه؟”، بحسب الباحث ماركوس دريسل، من جامعة أوجسبورج المتخصص في دوافع التعلم.

ليس من السهل في العادة رؤية قدراتنا، وبالتالي يعتمد الأطفال بشدة على رد فعل الآباء، حتى إذا كان من الواضح أن شيئاً ما يجدي نفعاً أو لا.

ومن ثم ما الذي يرقى لرد فعل جيد للطفل؟ أهم شيء أن يركز على التفاصيل وألا يكون عاماً، بحسب هيرمان شويرار إنجليش، رئيس خدمة الاستشارات في مجال التنشئة والشباب والأسرة في الإبريشية الكاثوليكية الرومانية بمدينة ريجينسبورج الألمانية.

ويشير دريسل إلى أنه ليس من السهل أن يقيم المرء أداءه بنفسه، حتى بالنسبة للراشدين.

ويضيف: “غالباً ما يبالغ الأطفال في تقدير قدراتهم. غير أن هذا مفيد ومهم”.

مبالغتهم في تقدير مهاراتهم تحول دون الاستسلام مباشرة عندما يواجهون الصعوبات ويمكّنهم من التصدي للأشياء المعقدة. ولهذا يكون من السيئ إحباط مثل هذا التفاؤل.

وعن طريق بعض الأسئلة يمكن أن يستنبط الآباء اهتمامهم مثل “كيف قمت بحل المسائل الحسابية الصعبة؟ ما الذي وجدته صعباً؟”، وهذا يعطي الطفل فرصة لأن يكشف ما إذا كان راضٍ عن نفسه أو لا. وإذا كان الطفل غير راضٍ عن أدائه فيجب ألا نتجاهل هذا ببساطة.

ومن غير المفيد إقناع الطفل أن الصورة التي رسمها والتي لا تعجب الأباء هي حقاً جميلة، بحسب شويرار-إنجليش. وعوضاً عن ذلك ينبغي على الوالدين أخذ رأي الصغير على محمل الجد، ويمكن أن يضيفوا رأيهم الخاص فيما بعد.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن يقول أحد الوالدين: “أفهم من الطريقة التي تحدثت بها أنك حقاً غير معجب بالشكل الذي رسمته . ولكنني أعتقد أنه من الجيد أنك ثابرت وعملت عليها لفترة طويلة”.

وهذا يعرف في علم النفس بأنه المديح الموجه للعمل على عكس المديح الموجه للنتائج. وهذا يعني أننا نمدح جهود الطفل ومحاولاته الكثيرة وليس فقط على ما يحققه فعلياً. ومن المهم عموماً أن يكون المديح عفوياً وليس مخططاً.