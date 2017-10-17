السودان: استقبلنا مليوني لاجئ بنهاية سبتمبر الماضي

“القدس العربي”-(وكالات) :أعلن السودان، الثلاثاء، استقبال مليوني لاجئ، منذ عام 2013 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بينهم أكثر من مليون من دولة جنوب السودان.

وقال وزير الداخلية السوداني، حامد منان، إن بلاده استقبلت منذ اندلاع الحرب الأهلية في دولة جنوب السودان، وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مليوني لاجئ، بينهم مليون و227 ألفا و441 لاجئا من جنوب السودان.

وأضاف، في ردّه، اليوم، على مسألة مستعجلة، أمام برلمان بلاده حول لاجئي جنوب السودان، أنّ “450 ألف لاجئ من دولة الجنوب يتواجدون بولاية الخرطوم”.

وأوضح أن “المنافذ الحدودية سجلت متوسط دخول يومي في جميع معابر البلاد يتراوح بين 750 وألف طالب لجوء”.

وتابع أنّ “نقاط الدخول والمنافذ الحدودية تشهد تدفقات يومية متزايدة جراء سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وإعلان المجاعة في دولة جنوب السودان”.

وفي فبراير/شباط الماضي، نشرت الحكومة المركزية في جوبا عاصمة جنوب السودان، بيانًا أظهر أن 40% من السكان البالغ عددهم نحو 8 ملايين نسمة (وفق أحدث إحصاء رسمي عام 2010)، مهددون بخطر المجاعة، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة.

ووفق الوزير السوداني، فإن “ترحيل اللاجئين إلى بلادهم يتعارض مع التزامات السودان الدولية، باعتبارها طرفا موقعا على الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة باللجوء واللاجئين”.

ولفت أنه “تمت مناقشة ترحيل اللاجئين من الخرطوم إلى (بقية) الولايات، مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي أبدت استعدادها لذلك”.

وأشار إلى أن المسألة “في انتظار القرار الرئاسي لتحديد الولايات التي سيرحّلون إليها”.

وتعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بعدًا قبليًا، وخلفت مئات القتلى، وشردت عشرات الآلاف.