أمير قطر يوجه بإرسال طائرة مساعدات وجسر جوي لنقل المصابين الصوماليين جراء العمليات الإرهابية

الدوحة-” القدس العربي” -اسماعيل طلاي:

توجهت صباح اليوم الثلاثاء طائرة “سي 17″ تابعة للقوات الجوية الأميرية بوزارة الدفاع القطرية؛ بناء على توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ إلى مطار مقديشيو بجمهورية الصومال الفيدرالية تحمل مساعدات دولة قطر من المواد الطبية والإسعافات الأولية، لدعم المصابين والجرحى جراء الانفجارات الإرهابية التي وقعت مؤخرا بالعاصمة الصومالية مقديشيو وخلفت مئات القتلى والجرحى.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، رافق المساعدات فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، وفريق طبي متكامل من القوات المسلحة القطرية ومؤسسة حمد الطبية.

ويشارك الفريق الطبي القطري المزود بأحدث الأجهزة الطبية في عمليات علاج المصابين وإخلاء الجرحى ونقلهم عبر جسر جوي لتلقي العلاج اللازم خارج الصومال، حيث تتولى وزارة الخارجية القطرية عملية التنسيق لاستقبالهم وتوفير الخدمات الطبية في المستشفيات التي تم اعتمادها.

وأضاف بيان وكالة قنا: “تولت اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة مهمة تجهيز مواد الإغاثة والتنسيق مع الجهات المعنية لتوصيلها إلى المتضررين من الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها جمهورية الصومال.