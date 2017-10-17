تعليق الرحلات الجوية في العاصمة الليبية مؤقتا بسبب اشتباكات

“القدس العربي”-(وكالات) : قال متحدث باسم مطار معيتيقة الليبي إن رحلات الطيران المدنية توقفت لعدة ساعات في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس مساء أمس الاثنين حتى صباح اليوم الثلاثاء بسبب اشتباكات بين جماعات مسلحة متناحرة في منطقة قريبة.

وسمع دوي إطلاق نار متقطع في وقت مبكر من صباح اليوم قرب مطار معيتيقة وهي قاعدة جوية عسكرية قرب وسط طرابلس تستقبل أيضا رحلات مدنية منذ تعرض مطار طرابلس الدولي لدمار شديد في معارك عام 2014.

وبحلول ظهر اليوم أعيد فتح مطار معيتيقة. وقال خالد أبو خريص المتحدث باسم المطار إن الرحلات توقفت مؤقتا لكن المطار يعمل بشكل طبيعي الآن.

واندلعت الاشتباكات عندما شنت قوة الردع الخاصة عمليات مداهمة في منطقة الغرارات المجاورة للمطار. وتسيطر قوة الردع الخاصة على مطار معيتيقة وتقوم بمهام مكافحة الجريمة بالتعاون مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.

وقال أحمد بن سالم المتحدث باسم قوة الردع إن المداهمات استهدفت مجموعة حاولت مهاجمة منطقة المطار بعد مقتل مهرب مخدرات مطلوب القبض عليه عندما أطلق النار على دورية لقوة الردع.

وأضاف أن منطقة الغرارات الآن تحت سيطرة قواته التي أعلنتها منطقة عسكرية لتتمكن من القضاء على أي مقاومة.

وتابع أن أحد أفراد قوة الردع قتل وأصيب اثنان آخران بينما سقط عدة قتلى وجرحى من الطرف الآخر.