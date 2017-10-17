الأمم المتحدة: حوالي 20500 مهاجر محتجزين في صبراتة الليبية  

“القدس العربي”-(وكالات): تحدثت الامم المتحدة الثلاثاء عن وجود حوالي 20500 مهاجر ولاجئ في مراكز حجز او لدى مهربين في صبراتة غرب ليبيا التي باتت منطلقا للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا.

وأعلنت المفوضية العليا للاجئين ان السلطات الليبية تعتقل أكثر من 14500 مهاجر ولاجئ كانوا سابقا في يد المهربين في صبراتة ومحيطها.

وعثر على المهاجرين في مزارع ومنازل ومستودعات بعدما تمكنت مجموعة أمنية موالية لحكومة الوفاق الوطني من طرد جماعة منافسة من المدينة في مطلع تشرين الاول/اكتوبر.

وصرح المتحدث باسم المفوضية اندري ماهيجيتش في لقاء صحافي في جنيف ان العمل جار حاليا على نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز رسمية حيث يمكن لجمعيات خيرية مساعدتهم.

من جهة اخرى تقدر السلطات بحوالي 6000 شخص عدد المهاجرين الذين ما زالوا محتجزين لدى مهربي البشر، على ما أوضح.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 أصبحت صبراتة نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير الشرعية مع استغلال المهربين للفراغ الأمني والافلات التام من المحاسبة.

وتحدث موظفو المفوضية العليا بعد تواصلهم مع المهاجرين عن “معاناة وإساءات يثير مستواها الصدمة”.

واضاف ماهيجيتش “بين الذين عانوا الاساءات على يد المهربين نساء حوامل واطفال حديثو الولادة”، مشيرا إلى العثور على المئات بلا ملابس ولا أحذية فيما أكد لهم المئات انهم لم يتناولوا الطعام منذ أيام.

كما أشارت المفوضية إلى وجود “عدد يثير القلق من الأطفال الذين لا يصطحبهم بالغون او انفصلوا عن اقاربهم والكثيرون منهم دون سن السادسة”، وفقدوا ذويهم أثناء الرحلة إلى ليبيا أو في معارك صبراتة الأخيرة.

وكررت المفوضية نداءها إلى عمل طارئ على المستوى الدولي للتعامل مع الأزمة في ليبيا ومع استقبال عدد أكبر من المهاجرين.