تشيلسي يستعيد قوته الضاربة أمام روما

“القدس العربي”: بعث مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي أنباء سارة جدًا للمشجعين، بعودة المهاجم الأول ألفارو موراتا أمام روما في سهرة الأربعاء الأوروبية، التي سيستضيفها ملعب “ستامفورد بريدج” في ختام الجولة الثالثة لدوري مجموعات الأبطال، لحساب المجموعة الثالثة الحديدية التي تضم أتليتكو مدريد وأغدام ممثل إذربيجان.

وعانى الدولي الإسباني من إصابة على مستوى الركبة، على إثرها حُرم من تمثيل منتخب بلاده في آخر مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بالإضافة لصدمة السقوط أمام الجار الجنوبي كريستال بالاس بهدفين لهدف، في ديربي “سيلهيرست بارك”، الذي شهد أول انتصار للمحليين وأول هدفين لهم هذا الموسم مع مدرب المنتخب السابق روي هودسون.

وكانت نتائج الفحوصات الطبية تتوقع غيابه لفترة تتراوح بين أربعة لستة أسابيع، إلا أنه فاجأ الطاقم الطبي باستجابته السريعة للعلاج الطبي، ليُصبح في النهاية متاحًا قبل حتى نصف الفترة المتوقعة، وتأكيدًا على ذلك قال مدرب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة أبناء وطنه “ألفارو على أتم الاستعداد للمشاركة أمام روما، لقد تدرب معنا بانتظام الأيام الماضي، وغدًا سنعتمد عليه”.

من جهة أخرى، تطرق للحديث عن أزمة الإصابات التي تُلاحق الفريق، وتُعيقه عن اللعب بتشكيلة ثابتة على مدار ثلاث مباريات متتالية، وفي هذا السياق قال “لدينا لاعبين لم يُشاركوا في ثلاث مباريات بشكل مُنتظم والبعض لن يُشارك، وأتحدث عن كانتي وموسيس وأيضًا موراتا وألونسو”.

وأتم حديثه قائلاً “في بعض الأحيان عليك أن تتوخى الحذر، فإذا لم أعتمد على موراتا أمام مانشستر سيتي، كنت ستقول إنني مجنون. وأحيانًا يكون اللاعب بحاجة للراحة”.

فيما علق الجناح الطائر ماركوس ألونسو على عودة موراتا قائلاً “إنه مُستعد للمباراة، لقد تدرب بشكل جيد جدًا معنا، لكني لا أعرف إذا كان سيلعب ضمن التشكيلة الأساسية أو سيجلس على مقاعد البدلاء، نتحدث عن لاعب مؤثر وهام جدًا في تشكيلة تشيلسي، ومشاركته غدًا ستكون جيدة جدًا لنا”.