الجيش العراقي يدخل قضاء مخمور جنوب الموصل بعد انسحاب البشمركة

“القدس العربي”-(وكالات): قال ضابط بالجيش العراقي، مساء الثلاثاء، إن قوات من الجيش دخلت قضاء مخمور جنوب شرق الموصل مركز محافظة نينوى (شمال)، عقب انسحاب البيشمركة من القضاء.

وفي حديثه للأناضول أوضح العميد أحمد المنذري مساعد قائد اللواء 75 التابع للفرقة 16 بالجيش العراقي، إن تشكيلات اللواء 75 “تتواجد الآن داخل قضاء مخمور وتمارس سلطاتها الدستورية في فرض الامن والاستقرار وحماية ممتلكات المدنيين العامة والخاصة”.

وأضاف أن “قوات البيشمركة انسحبت (اليوم) من القضاء بشكل سريع دون إثارة مشاكل أو احتكاك مع القوات العراقية التي كانت محتشدة على تخوم القضاء”.

وتابع، أن “أهالي قضاء مخمور رحبوا بالقوات العراقية وأبدوا مساعدتهم لها، الأمر الذي سهل مهمة السيطرة على المواقع الحكومية الحيوية في القضاء”.

وأشار المنذري إلى أن “التنسيق متواصل مع مدراء الدوائر الخدمية لمباشرة عملهم لخدمة المواطنين والحفاظ على استمرارية الحياة”.

من جانبه، أعلن مدير شرطة مخمور العقيد هاني السورجي، عدم تسجيل أي خرق أمني في القضاء بعد انسحاب القوات الكردية وتسلم القوات العراقية لإدارة الملف الأمني.

وأضاف السورجي في حديثه للأناضول، أن “هناك بعض العائلات الكردية خرجت من القضاء دون أي تهديد أمني على حياتها أو إشعارها بالخطر”، دون ذك عددهم أو تفاصيل أخرى عنهم.

ودعا تلك العائلات إلى “العودة إلى منازلها من جديد وممارسة حياتها بشكل طبيعي أسوة ببقية العائلات، لأن القوات الأمنية المتواجدة الآن هي لكل العراقيين بمختلف أطيافهم ومكوناتهم وأديانهم وقومياتهم”.

ولفت إلى أن “وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي أصدر تعليمات صارمة وواضحة لكل المديريات الأمنية في المناطق التي شهدت توترات منذ يومين، مفادها الحفاظ على ممتلكات المواطنين جميعا وعدم المساس بهم، بل وإنزال أقصى العقوبات لأي عنصر أمن يتعدى على مواطن أو ملك عام أو خاص”.

وفي وقت سابق اليوم، بدأ الجيش العراقي بحشد قواته بشكل واسع على حدود المناطق التي ما تزال تحت سيطرة البيشمركة حول مدينة الموصل، بحسب مصدر أمني للأناضول.

كما استعادت القوات العراقية السيطرة على مدينة كركوك (شمال) ومناطق شاسعة جنوبي وغربي المدينة، خلال عملية عسكرية بدأتها منتصف ليلة الأحد/الإثنين، انسحبت خلالها البيشمركة من المنطقة دون مقاومة تذكر.