سلسلة دموية من هجمات مسلحي طالبان تودي بحياة 78 شخصا

“القدس العربي”-(وكالات): قال نائب وزير الداخلية الأفغاني اليوم الثلاثاء إن سلسلة من الهجمات التى شنها مسلحون متشددون تابعون لحركة طالبان وقعت فى أربع أقاليم افغانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية واسفرت عن مقتل 78 شخصا من بينهم أفراد من قوات الأمن ومدنيون.

وأوضح نائب وزير الداخلية الجنرال مراد على مراد اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفى أن 21 من رجال الشرطة من بينهم قائد شرطة باكتيا الجنرال توريالاى عبديانى و20 مدنيا قتلوا في هجوم للمسلحين المتشددين التابعين لحركة طالبان على منشأه شرطية في مدينة جارديز، عاصمة إقليم باكتيا بشرقى أفغانستان.

كما أصيب 48 من رجال الشرطة و110 من المدنيين في نفس الهجوم. وقال مراد إن “هذا هو أكبر عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن الافغانية يتسبب فيه المتمردون خلال الاشهر الستة الماضية”.

وكان الحصار الذى فرضه المسلحون التابعون لطالبان واستمر خمس ساعات فى جارديز عاصمة إقليم باكتيا ، قد بدأ بتفجيرين انتحاريين، قبل ان ينفذ خمسة مهاجمون هجوما على مركز تدريب الشرطة في المدينة.