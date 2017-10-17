أنباء عن إصابة 12 شخصا إثر انفجار قنبلة استهدفت مركبة للشرطة بجنوبي تركيا

“القدس العربي”-(وكالات): استهدف هجوم بقنبلة في مدينة مرسين بجنوبي تركيا مركبة نقل تابعة للشرطة التركية اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

ونقلت قناة ” إن تي في ” عن المدعى العام الإقليمي قوله إن 12 من أفراد الشرطة أصيبوا بجراح في الهجوم. وأوضحت القناة التلفزيونية أنه ربما يكون قد تم تفجير القنبلة بالتحكم عن بعد.

وسمع شهود عيان في المدينة دوى انفجار قوى وأفادوا بأن العديد من سيارات الإسعاف ومركبات خدمات الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث فى وسط المدينة بالقرب من منطقة تسوق بها مطاعم.

وشوهدت سحب الدخان وهي تتصاعد من المنطقة. وأغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بمنطقة الحادث.